ИАЦ «Альпари»: На фондовых рынках «президентский» рост

В четверг, 22 октября, мировые фондовые рынки, судя по их динамике, перестали беспокоиться по поводу Covid-19 и снова начали возвращаться к росту, хотя в долгосрочной направленности этого тренда пока можно усомниться. Ключевыми событиями четверга стали предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена, а также выступление президента России Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

И пока действующий президент США и его соперник в ходе дебатов обвиняли друг друга во всех смертных грехах, в том числе, в сотрудничестве с Россией, Владимир Путин заверил участников форума, что существенных ограничений для российского бизнеса в связи с ростом числа заразившихся «ковидом» пока вводить не планируется, а также заявил о том, что Россия может и далее сокращать добычу нефти в рамках ОПЕК+, если это понадобится, что создало довольно большой энтузиазм на российском фондовом рынке. Индекс МосБиржи в четверг вырос на 0,61%, до 2809,17 пункта, а индекс РТС повысился ещё больше, на 1,03%, до 1155,24 пункта.

Американские эксперты пока расходятся во мнениях, за кого же «проголосовал» растущий в четверг фондовый рынок США – за Трампа или за Байдена? Индекс Dow в четверг вырос на 0,54%, S&P 500 - на 0,52%, а индекс Nasdaq прибавил только 0,19%. Однако судя по тому, что азиатские и особенно китайский фондовые рынки после предвыборных дебатов в США показывают достаточно заметный рост, вероятно, что в Азии, и особенно в Китае, более уверены в победе Байдена.

В России лидерами роста четверга стали акции сталелитейной отрасли, прежде всего, «Новолипецкого меткомбината» (+5,27%) и «Северстали» (+5,17%). Также выросли акции небольшой электросетевой компании «МРСК Центра и Приволжья» (+5,16%). Лидерами снижения стали бумаги золотодобывающей группы Petropavlovsk (-4,81%), из-за того, что гендиректор группы компаний оказался в поле зрения правоохранительных органов. Подешевели в четверг бумаги группы En+ (-1,13%) и «Московской Биржи» (-1,1%).

Мы прогнозируем, что сегодня индекс РТС будет торговаться в коридоре в 1120-1160 пунктов, а индекс МосБиржи – в диапазоне 2790-2820 пунктов.

Цена нефти марки Brent в четверг выросла на 1,76%, до $42,66 за баррель, а цена WTI повысилась на 1,7%, до $40,67 за баррель. Заявления Владимира Путина о том, что Россия и далее готова участвовать в ОПЕК+ и сокращать добычу нефти воодушевили рынок. Сегодня с утра цены корректируются вниз: Brent снижается в цене на 0,3%, а WTI – на 0,44%, скорее всего, на опасениях роста предложения нефти из Ливии. Прогнозируем по цене Brent на сегодня $42-43 за баррель.

Курс американского доллара к рублю расчётами «завтра» в четверг понизился на 9 коп. (-0,12%), до 76,63 руб. А курс евро к рублю снизился намного сильнее, на 43 коп. (-0,4%), до 90,56 руб. Сегодня валютный рынок будет пристально следить за решением Банка России по ключевой процентной ставке. Консенсус аналитиков единодушен: ключевая ставка сегодня с высокой вероятностью останется без изменений. А биржевой курс доллара на сегодня мы ожидаем в рамках 76-77 руб., курс евро — в коридоре 90-91 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»