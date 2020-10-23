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ПСБ: Умеренные риски для рынка нефти

Евгений Локтюхов , начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ:

В четверг цены на нефть марки Brent тестировали середину нашего целевого диапазона 40-43 долл./барр., однако к концу дня сумели вернуться выше 42 долларов при поддержке улучшения общерыночных настроений и оказавшегося лучше ожиданий блока статистики по США.

Мы ждем, что и в пятницу нефтяные котировки останутся в заложниках настроений на глобальных рынках и экономических новостей – в фокусе предварительные страновые PMI, а также данные по числу активных буровых установок в США. Наш консервативный взгляд на рынок нефти и целевой ориентир по Brent сохраняем, риски усиления давления на котировки и новых попыток отступления в 40-41 долл./барр. оцениваем сегодня как умеренные.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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