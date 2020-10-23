ИАЦ «Альпари»: В конце недели давление на рубль вырастет

В четверг, 22 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись в минусе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,19%, до 76,58 руб., евро/рубль — на 0,50%, до 90,53 руб., фунт/рубль — на 0,55%, до 100,29 руб.

Торги на Мосбирже открылись ростом по иностранным валютам. Рубль недолго находился под давлением. С ростом нефтяных котировок он отыграл все потери на открытии и закрылся в плюсе против своих конкурентов. Из внутренних факторов можно выделить подготовку экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на начало следующей недели. Спрос на рублевую ликвидность вырастет.

Несмотря на пандемию, цена на нефть марки Brent подорожала на 3%, до $42,76 за баррель. Цена выросла после заявления президента РФ о том, что не исключает откладывание повышения объема добычи группой ОПЕК+, которое должно произойти в январе.

В пятницу, 23 октября, на торгах в Азии нефть стоит $42,38 за баррель. Сегодня в центре внимания участников рынка находятся переговоры по пакету стимулов в США. Ситуация с ними неоднозначная. Нэнси Пелоси заявляет, что обе стороны согласовали пакет стимулов, поэтому договорённости могут быть достигнуты скоро. По мнению советника по экономике Белого дома Ларри Кудлоу, существуют значительные политические разногласия, которые вряд ли будут разрешены до президентских выборов 3 ноября.

Также фактором давления на настроения инвесторов продолжает выступать статистика по коронавирусу. Темпы заражения бьют рекорды. За последние 24 часа коронавирус в мире выявили у 423,8 тыс. человек. Наибольшее количество новых заражений за последние сутки пришло на США (более 60 тыс.) и Индию (более 55 тыс.). Из-за роста заболеваемости власти по всему миру вводят новые ограничения. По последним данным, число инфицированных сейчас составляет 41,9, умерли 1,145 человек, выздоровели 31,09 млн человек.

Ближайшая цель по паре доллар/рубль — 76,30 руб. Учитывая, что сегодня пятница, то перед выходными многие трейдеры будут закрывать короткие позиции по доллару. Если уровень и будет достигнут, то на следующей неделе. Также давление на рубль оказывает динамика турецкой лиры, которая вчера рухнула до исторического минимума после объявления решения ЦБ Турции сохранить ключевую процентную ставку без изменения. Сегодня свое решение огласит ЦБ РФ. Ожидается, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»