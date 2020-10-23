ПСБ: Сегодня ждем сохранения ключевой ставки на уровне 4,25% и нейтральной реакции рынка ОФЗ на это решение

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик:

В четверг ОФЗ продолжили торговаться в узком боковом диапазоне, доходность 10-летних ОФЗ сместилась вверх на 1 б.п., до 5,98% годовых. Рост заболеваемости Covid-19 в мире, риск снижения нефтяных цен, задержка с принятием новых стимулов в США, а также ускорение инфляции в РФ в ближайшее время могут способствовать уходу 10-летнего бенчмарка выше 6,0% годовых.

Сегодня важным для рынка будет решение ЦБР по ставке и комментарий регулятора о возможных решениях на ближайших заседаниях. Консенсус прогноз Bloomberg, а также доходность 1-летних ОФЗ за последний месяц сместились вверх на 25 б.п., закладывая ожидания сохранения ключевой ставки на уровне 4,25% на горизонте года. Поэтому сегодня ожидаем нейтральной реакции рынка на решение по сохранению ставки.

В корпоративном сегменте отметим успешно прошедший вчера сбор заявок на облигации Санкт-Петербурга в объеме 30 млрд руб. Ставка купона установлена в размере 6,05% на 6,5 лет при первоначальном ориентире 6,15 – 6,25% годовых. Сегодня ПСБ проведет сбор заявок на 3-летние облигации.