ПСБ: Число зараженных Covid-19 в Европе и других странах продолжает расти

На мировых фондовых рынках продолжает преобладать волатильность, которая связана с динамикой распространения коронавируса, перспективами пакета поддержки экономики США и президентскими выборами.

Число зараженных Covid-19 в Европе и других странах продолжает расти и обновляет рекорды по числу выявленных случаев и госпитализаций в сутки. Сложная ситуация в Испании и Германии может заставить власти прибегнуть к более жестким решениям, чтобы сдержать распространение инфекции.

Обсуждение мер поддержки экономики США продолжается. В течение недели инвесторы получали противоречивые сигналы о судьбе стимулов, но вероятность их одобрения до выборов остается невысокой.

На политическом фронте вчера состоялся третий (последний) раунд дебатов между Д. Трампом и Дж. Байденом, который отличался большей конструктивностью чем предыдущие. Результаты выборов могут оказаться достаточно непредсказуемыми. Судя по опросам Д. Трамп уступает, но ситуация может измениться. Что касается ключевых американских индексов, то им удалось завершить торги ростом в пределах 0,2-0,5%. Поддержку оказала статистика по числу новых обращений за пособиями по безработице: 787 тыс. при консенсусе в 870 тыс., что сигнализирует о постепенном восстановлении американского рынка труда.

Настроения на фондовых рынках в конце неделе скорее нейтральные. Большинство азиатских индексов торгуется в небольшом плюсе, фьючерсы на американские индексы около нуля. Сегодня существенное влияние на сантимент способны оказать предварительные данные деловой активности в Европе и США, которые должны учитывать негативное влияние второй волны пандемии. На этом фоне не исключаем возвращение коррекционных настроений на глобальные рынки.

Вчера индекс МосБиржи (+0,6%) вернулся к росту, отыграв просадку предыдущего дня. Лучше рынка после публикации финансовых результатов выглядели акции металлургов, девелоперы (ЛСР:+4,9%) благодаря продлению программы ипотеки с господдержкой, а также отдельные истории из внутренних секторов (ВТБ: +3,1%, Аэрофлот: +2,0:, Русгидро: +1,8%). Сегодня, по нашему мнению, индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2770-2820 пунктов. В условиях повышенной неопределенности и ситуации на глобальных рынках надеяться на ощутимый рост скорее не стоит, весьма вероятно преобладание коррекционных настроений. В центре внимания заседание Банка России, но сюрпризов от регулятора не ждем, ключевая ставка сохранится на текущем уровне.