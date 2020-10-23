ПСБ: Ближе к вечеру рубль может оказаться под давлением

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Давление на национальную валюту могут оказать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,4%, торгуясь в районе 42,3 доллара за баррель, а также некоторое снижение валют развивающихся стран. Нивелировать внешний негатив может подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, приходящемуся на следующий понедельник, что поддержит спрос на рублевую ликвидность. На таком фоне в начале сессии ожидаем стабилизации рубля у уровней вчерашнего закрытия. В результате пара доллар/рубль удержит позиции чуть выше 76,5 рубля. В ходе торгов поддержка внутренних факторов будет слабеть, что, в при ухудшения внешней конъюнктуры, к вечеру может создать предпосылки для ослабления рубля. В этом случае к концу дня доллар предпримет попытку выхода в район 77 рублей. Отметим, что мы ожидаем сохранение ЦБ РФ ставки на сегодняшнем заседании. Это решение уже учтено в котировках национальной валюты и не окажет существенного влияния на ее динамику.



Напомним, что днем ранее основные мировые валюты ослабли по отношению к рублю. Так, по итогам четверга доллар снизился на 0,2%, отступив в район 76,6 рубля, евро упал на 0,5%, закончив сессию у отметки 90,5 рубля.