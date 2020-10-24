ПСБ: Закончили неделю умеренным ростом

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В пятницу российский фондовый рынок смог продолжить волну восстановления на умеренно негативном внешнем фоне. С одной стороны, давление на наши бумаги оказывала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил на 0,2%, торгуясь в районе 42,4 доллара за баррель. При этом разнонаправленная динамика западных площадок не давала нашему рынку дополнительных ориентиров. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,2%, а в США в ходе первых часов торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 0,3% и 0,1% соответственно. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи подтянулся на 0,5%, поднявшись в район 2815 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Россетей (+4,7%) на информации о возможном переходе на единую акцию с дочерними ФСК и МРСК. Компанию им составили бумаги Татнефти и Новатэка, прибавившие 3,1% и 2,2% соответственно. Хуже рынка торговались МосБиржа и Полюс, потери которых превысили 2%. Отметим, что индекс МосБиржи к концу недели смог подняться выше 2800 пунктов и закрепиться над этой отметкой. Однако данный фактор не отменяет сценария снижения, целью которого выступает район 2700-2750 пунктов. Для отмены данного сценария «быкам» необходимо выводить индекс МосБиржи выше среднесрочного нисходящего тренда, берущего начало от августовских максимумов, и проходящего в текущий момент в районе 2860 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль вновь укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,5%, отступив в район 76,2 рубля, евро потерял 0,3%, торгуясь чуть выше 90,2 рубля. Отметим, что рубль укреплялся несмотря на снижение цен на нефть и слабость валют развивающихся стран. Этому способствовала поддержка со стороны налогового периода, пик которого приходится на следующий понедельник, что увеличило спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. В результате, в ходе этой недели пара доллар/рубль закрепилась в диапазоне 75-77,5 рубля. На следующей неделе снизится спрос на рубль со стороны экспортеров, но в случае улучшения внешней конъюнктуры американская валюта может продолжить снижение и протестировать нижнюю границу данного коридора, которая выступает для нее ближайшей поддержкой.