ИАЦ «Альпари»: Рынок остался при своем

Российский рынок ценных бумаг в пятницу закрывается в «зеленом». Внешний фон этому способствует: нефть балансирует в нейтральной зоне, внешний фон спокоен, финал недели, когда еще можно не нервничать и не гадать, с чем мир проснется в понедельник.

Индекс МосБиржи восстановился к 2817 пункту и может попробовать закрепиться в пределах 2805-2825 пунктов. Однако неустойчивость внешней конъюнктуры все же допускает торги в более широком коридоре 2775-2840 пунктов. За эту неделю рублевый индикатор вырос на 0,5%. Индекс РТС продолжил коррекцию и вырос до 1168 пунктов, за неделю прибавив 2,6%.

Что дальше? Дальше конец месяца с налоговыми платежами, которые локально могли бы поддержать рубль, но вряд ли это сделают, поскольку без дополнительного драйвера это не работает. Это время тишины в США — финальный доступ между ключевыми кандидатами в президенты США состоялся, впереди финишная прямая. По сути, это время для того, чтобы перевести дух перед волатильным началом ноября.

Из корпоративных историй сегодня обращают на себя внимание акции «Россетей». Обыкновенная бумага реализовала импульс технического сигнала и поднялась к максимумам месяца, что очень неплохо. При этом фундаментальной искры тут нет, вес идет своим чередом, поэтому стратегически важно сейчас закрепиться над отметкой в 1,4800 руб., чтобы далее продолжить рост к 1,5000. Та же уверенная история есть и в префах.

Бумаги «Магнита» снова сползли в диапазонную торговлю. Коридор заключен в рамки 4675-5020 руб., и при сегодняшней отметке в 4832 ситуация выглядит совершенно тускло.

ЦБ РФ оставил на сегодняшнем заседании процентную ставку без изменений на уровне 4,25% годовых, хотя логика подсказывала о снижении. Остается надежда на декабрьскую встречу, поэтому не все потеряно. Валютный рынок отнесся к этому абсолютно спокойно.

Доллар к вечеру торгуется по 76,21 руб., краткосрочно останется в диапазоне 76,10-77,50 руб. За пять торговых дней американская валюта потеряла 2,3% к рублю. Евро сейчас торгуется около 90,22 руб., за эту неделю он снизился в паре с рублем на 1%. Так и запишем: четвертая неделя месяца для рубля была продуктивной, что в последнее время редкость.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»