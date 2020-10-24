ПСБ: доля нерезидентов в ОФЗ по итогам сентября ускорила снижение

Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам сентября ускорила снижение, составив 26,8% (2,6 п.п. за месяц); объем вложений иностранных инвесторов сократился на 48 млрд. руб. – до 3,02 трлн. руб.

Ускорение снижения доли нерезидентов на рынке госбумаг было связано, как с ростом рыночной волатильности в сентябре (в т.ч. геополитических рисков), так и активным размещением Минфином флоутеров, выкупаемых локальными банками (объем ОФЗ в обращении вырос на 0,8 трлн.руб. за месяц).

Сегодня глава ЦБ Э.Набиуллина отметила, что «нерезиденты в последнее время не уходят с российского рынка». Однако даже при сохранении в октябре их портфеля неизменным, доля иностранных инвесторов по итогам месяца может достигнуть нового многолетнего минимума (23,6%) за счет рекордных объемов размещений флоутеров (всего за октябрь Минфин может разместить бумаг на 1,5 трлн. руб.).

В целом, наблюдаемая относительно низкая активность нерезидентов на рынке ОФЗ не позволяет пока рассчитывать на дальнейший устойчивый рост котировок среднесрочных и длинных классических ОФЗ; ждем консолидации рынка на текущих уровнях (5,2%-6,0% для бумаг 5-10 лет).