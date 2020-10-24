«Фридом Финанс»: Диапазон закрытия пятницы для индекса Мосбиржи составляет 2760-2845 пунктов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня отыграл консолидацию цен на американском фондовом и товарном рынке. Значимых изменений внешнего информационного фона не произошло, в частности, информация о возможности принятия законодателями компромиссного варианта второго пакета мер экономического стимулирования по-прежнему носит противоречивый характер.

Отражением роста спроса на риск представляется сравнительно активное повышение бумаг ПАО «Соллерс». Повод – информация о том, что совет директоров компании на заседании 23 октября рассмотрит вопрос о приобретении акций группы. Причина, как представляется, это существенное улучшение в конце третьего квартала динамики отраслевых показателей российского автопрома. По итогам сентября 2020 года в России было куплено 154 409 новых автомобилей (легковых машин и авто сегмента LCV) — на 3,4% больше, чем в сентябре 2019 года. На фоне этой статистики рынок, возможно, начинает постепенно учитывать в ценах фактор двукратного роста основных средств Соллерс по итогам прошлого года, когда когда контроль в СП «Соллерс Форд» (51%) перешел к «Соллерсу».

Хуже рынка – на фоне продолжающейся консолидации цен на нефть – торгуются бумаги Роснефти и Транснефти. Однако, при этом, на американском рынке наблюдается улучшение динамики акций Exxon Mobile, Chevron и BP, что представляется позитивным – хотя пока еще и слабым – сигналом для российского сегмента акций ТЭК, который на протяжение полугода восстанавливался в условиях стагнации или снижерния котировок бумаг американских аналогов.

На фоне стабильности спроса на зарубежных площадках, с учетом динамики сырьевых рынков в последние недели, учитывая также позитивную – по крайней мере, на данный момент – динамику статистики свободной рыночной ликвидности в РФ, сегодня вновь преобладают шансы повышения цен российских акций. Целевые диапазоны закрытия пятницы для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2760-2845 пунктов, 76,00-77,30 рублей и 90,00-91,05 рублей за доллар США и евро соответственно.