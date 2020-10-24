«Фридом Финанс»: Последние дебаты не выявили явного лидера

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 22 октября американские фондовые площадки завершили на положительной территории. Индекс S&P 500 поднялся на 0,52%, до 3453 пунктов, Dow Jones повысился на 0,54%, NASDAQ – на 0,19%. Некоторый прогресс в переговорах по пакету фискальных стимулов, а также более сильные, чем ожидалось, макроэкономические данные улучшили настроения инвесторов. Примечательно, что индекс компаний малой капитализации Russel 2000 значительно опередил по темпам роста S&P 500, прибавив по итогам дня 1,65%. Это указывает на улучшение аппетита к риску.



· Отчет Align Technology (ALGN: +35%) указал на наличие высокого отложенного спроса на хирургические операции, выручка компании оказалась на 39% выше консенсуса ожиданий.

· В рамках дня инвестора Gap (GPS: +13,7%) объявила, что закроет около 350 магазинов и сосредоточится на развитии онлайн-продаж.

· Выручка телеком-гиганта AT&T (T: +5,8%) оказалась лучше ожиданий, превысил консенсус и рост абонентской базы. Прогноз по денежному потоку улучшен.



Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В центре внимания были последние перед днем голосования дебаты между Трапом и Байденом. Они прошли в более спокойно, чем первые. Кандидаты обсудили ряд аспектов предвыборной программы. Однозначного победителя дебатов определить сложно. По данным последних опросов, Байден продолжает лидировать в общенациональном зачете с отрывом в 9-10 пунктов. Однако в отдельных штатах Трамп постепенно сокращает разрыв, что может привести к увеличению политической неопределенности.



Прогресс в переговорах между законодателями, достигнутый накануне, все еще воспринимается участниками рынка с большой долей скепсиса, до выборов все меньше времени и его явно не хватит, чтобы принять обсуждаемый пакет помощи экономике. Между тем препарат Remdesivir от Gilead, используемый для лечения COVID-19, получил полное одобрение от FDA на применение в США. Ожидаем, что настроения инвесторов сегодня будут поддержаны в большей степени прогрессом в борьбе с коронавирусом, нежели перспективами ввода новых фискальных стимулов.



· Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei прибавил 0,18%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,54%, китайский CSI300 упал на 1,25%. Европейские индексы в зеленой зоне. EuroStoxx 50 растет на 0,5%.

· Аппетит к риску улучшается. Ставка по 10-летним трежерис растет до 0,85%. Фьючерс на нефть Brent торгуется около $42,5. Золото консолидируется у $1910.



Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет консолидироваться в диапазоне 3415-3475 пунктов.



Сегодня будут опубликованы предварительные индексы деловой активности от Markit за октябрь. В производственном секторе прогнозируется рост до 53,4 пункта против 53,2 в сентябре, в секторе услуг индекс, как ожидается, останется на уровне предыдущего месяца 54,6. Ожидаем неплохих фактических значений. Аналогичные европейские индексы, опубликованные сегодня, продемонстрировали рост деловой активности лучше ожиданий.



Сегодня отчет за третий квартал опубликует Amercian Express (AXP). Согласно консенсус-прогнозу, скорректированная EPS снизится на 36% — с $2,08 до $1,34. Позитивные результаты вполне возможны, так как отчеты крупных банков, опубликованные ранее, показали, что создание резервов под кредиты для физлиц замедлилось сильнее, чем предполагал прогноз.



Индекс настроений от Freedom Finance без изменений на отметке 26 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.



Технически S&P500 демонстрирует склонность к консолидации. Индикатор MACD пересек вниз нулевую отметку, что стало «медвежьим» сигналом. Тем не менее вчера S&P500 сумел удержаться выше значимого уровня поддержки 3430, а это означает, что «быки» не намерены упускать инициативу. Кроме того, фактически произошел отскок от скользящей средней с периодом 50. Таким образом, не исключаем попытку возобновления восходящего движения.