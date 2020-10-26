«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность Х5 и Mail.Ru

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя завершилась ростом. Лидерами роста стали бумаги Россетей (+4,52%). В аутсайдерах на фоне корпоративных новостей оказались акции Московской биржи (-2,77%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 76,00-77.

Банк России сохранил ключевую ставку. Итог заседания совпал с консенсус-прогнозом. Регулятор не исключил снижение ставки в будущем. Но из обновленного макроэкономического обзора можно сделать вывод, что шансов на это немного: инфляция будет вблизи 4%, а в этом случае возможность для смягчения, на наш взгляд, отсутствует. Снижение ставки до конца года представляется маловероятным ввиду роста инфляции и медленного восстановления мировой экономики. Примечательно, что COVID-19 не обозначен среди факторов риска для экономики и макроэкономической политики, однако, по словам главы ЦБ, это учтено в базовом сценарии.

X5 Retail (+0,61%) отчитается по МСФО за третий квартал. Консенсус-прогноз предполагает выручку на уровне 485 млрд руб., EBITDA на отметке 38 млрд руб., а прибыль в размере 17 млрд руб. Я не исключаю, что результаты ретейлера окажутся выше. Темпы роста продаж за отчетный период составили 15,4% при расширении торговых площадей на 6%. Сопоставимые продажи увеличились на 6,9%.

Mail.Ru (-0,93%) отчитается за третий квартал по МСФО. Консенсус-прогноз закладывает выручку на уровне 75 млрд руб., EBITDA на отметке 6,5 млрд руб., а прибыль в размере 2,6 млрд руб. Акции остаются в боковом тренде с конца лета. Отчетность может придать котировкам положительный импульс. На рынке финтех-сервисов обостряется борьба, и Mail.Ru рассматривается как один из игроков, который будет играть ведущую роль в сделках слияния и поглощения.

Ожидаем боковую динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2800-2850 пунктов. Прогноза для пары USD/RUB: 76,00-77,00 пунктов.