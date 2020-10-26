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ПСБ: На открытии рубль может ослабнуть до 76,5-76,8 относительно доллара

Однако к концу дня имеет шансы частично нивелировать потери за счет внутренних факторов – Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынка ПСБ.

В начале торгов понедельника рынки находятся под давлением на фоне продолжающегося обострения ситуации с эпидемией в Европе и роста числа заболевших в США. Дополнительным фактором волатильности остаются приближающиеся выборы в США и неопределенность по срокам принятия нового пакета помощи экономике страны.

На открытии рубль может ослабнуть до 76,5-76,8 относительно доллара, однако к концу дня имеет шансы частично нивелировать потери за счет внутренних факторов – увеличение объемов продажи валюты ЦБ до 4 млрд. руб. в день (за счет сделки по Аэрофлоту) и прохождения пика налоговых выплат в понедельник.

За прошлую неделю рубль укрепился к доллару более чем на 2% благодаря глобальному ослаблению американской валюты на ожиданиях утверждения новой программы помощи экономики: коррекция в начале недели выглядит вполне закономерно. При этом удержание уровней 76,4-76,5 руб. за доллар по итогам дня позволяют рассчитывать на продолжение планомерного ослабления доллара.

Дмитрий Грицкевич
Управляющий  по анализу банковского и финансового рынка
Управление аналитики и стратегического маркетинга
Дирекция стратегии и проектов развития
ПАО "Промсвязьбанк"

/ Сибирское Информационное Агентство /
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