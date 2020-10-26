ИАЦ «Альпари»: Снижение цен на нефть окажет давление на рубль на открытии

В пятницу, 23 октября, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль просела на 0,60%, до 76,12 руб., евро/рубль — на 0,27%, до 90,28 руб., фунт/рубль — на 0,97%, до 99,32 руб. Рубль чувствовал себя отлично до закрытия вечерней сессии.

Торги на Мосбирже открылись небольшим ростом по иностранным валютам и сразу же начали дешеветь по отношению к российской валюте. Больше всех к рублю подешевел британский фунт. Он растерял всю прибыль по отношению к основным валютам после выхода данных по деловой активности в Британии: индекс деловой активности в секторе услуг в октябре снизился до 52,3 с 56,1, индекс деловой активности в промышленности — до 53,3 с 54,1.

Решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку неизменной на отметке 4,25% годовых не оказало влияния на рубль. Оно прогнозировалось экспертами и не стало неожиданностью для рынка. Дальнейшему смягчению политики помешали сохранение повышенной волатильности на рынках и рост геополитических рисков. Банк России также улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2020 году до 4,0-5,0% с 4,5-5,5% ранее. Немного поднял прогноз по цене на нефть на 2020 год — до $41 за баррель с $38 за баррель.

В понедельник, 26 октября, на торгах в Азии нефть подешевела на 1,31%, до $41,09. Давление на рынок оказывают опасения снижения спроса на энергоносители из-за разрастания эпидемии COVID-19. Рубль должен пережить снижение нефтяных котировок, поскольку на сегодня приходится пик налоговых платежей (акцизы, НДПИ и НДС). Доллар корректируется ко всем валютам на рынке.

После недельного укрепления рубля по паре доллар/рубль ожидается восстановление до 76,55 руб. Техническая картина сейчас благоприятная для рубля. Если продавцам удастся пройти уровень 76 руб. за доллар, то вполне вероятно увидеть к концу недели уровень 75 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»