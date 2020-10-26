Комментарии

ПСБ: Brent сегодня перейдет к проторговке зоны 40-41 долларов за баррель, видим риск теста ее нижней границы

Евгений Локтюхов , начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Котировки нефти марки Brent завершили прошедшую неделю у середины нашего целевого диапазона 40-43 долл./барр., а сегодня утром пытаются продвинуться в зону 40-41 долл./барр. на фоне ухудшения общерыночной конъюнктуры и роста опасений относительно устойчивости спроса на энергоносители в условиях дальнейшего усиления распространения нового коронавируса. Негативным фактором выступают и новости, подтверждающие риск увеличения предложения на рынке: Ливия сообщила в пятницу о планах наращивания добычи до 1 млн барр./сутки в течение 4 недель, а Baker Hughes – об увеличении по итогам прошлой недели числа активных нефтяных буровых в США на 6 штук, до 211 штук, максимума с конца мая.

Мы ждем, что сегодня цены на нефть Brent выйдут в зону 40-41 долл./барр., видим риск теста ее нижней границы и ухода в ближайшие дни в диапазон 38-40 долл./барр., более оправаданный с фундаментальной точки зрения.

Евгений Локтюхов
Отдел экономического и отраслевого анализа
Центр аналитики и экспертизы
Дирекция стратегии и проектов развития
ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
В Иркутске подешевела недвижимость под общепит
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заразился коронавирусом
В Иркутской области за сутки умерли 9 человек с коронавирусом
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги