ПСБ: Brent сегодня перейдет к проторговке зоны 40-41 долларов за баррель, видим риск теста ее нижней границы

Евгений Локтюхов , начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Котировки нефти марки Brent завершили прошедшую неделю у середины нашего целевого диапазона 40-43 долл./барр., а сегодня утром пытаются продвинуться в зону 40-41 долл./барр. на фоне ухудшения общерыночной конъюнктуры и роста опасений относительно устойчивости спроса на энергоносители в условиях дальнейшего усиления распространения нового коронавируса. Негативным фактором выступают и новости, подтверждающие риск увеличения предложения на рынке: Ливия сообщила в пятницу о планах наращивания добычи до 1 млн барр./сутки в течение 4 недель, а Baker Hughes – об увеличении по итогам прошлой недели числа активных нефтяных буровых в США на 6 штук, до 211 штук, максимума с конца мая.

Мы ждем, что сегодня цены на нефть Brent выйдут в зону 40-41 долл./барр., видим риск теста ее нижней границы и ухода в ближайшие дни в диапазон 38-40 долл./барр., более оправаданный с фундаментальной точки зрения.

Евгений Локтюхов

Отдел экономического и отраслевого анализа

Центр аналитики и экспертизы

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