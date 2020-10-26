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ПСБ: Рынок ОФЗ нейтрально отреагировал на решение ЦБР сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик

ЦБР в пятницу подтвердил ожидания рыночных игроков, сохранив ставку на уровне 4,25% годовых. Сигнал о наличии дефляционных рисков в 2021 году и готовности ЦБР проводить стимулирующую монетарную политику остался. На этом фоне в пятницу ОФЗ торговались в боковом диапазоне. За неделю доходность 10-летних ОФЗ сместилась вниз на 7 б.п. – до 5,97% годовых. Рост цен рублевых гособлигаций происходил вместе с большинством суверенных облигаций развивающихся стран. Этому способствовали ожиданиях возможного скорого соглашения по новому пакету бюджетных стимулов в США.

На текущей неделе доходность 10-летних ОФЗ может вернуться к середине диапазона 5,95 - 6,15% годовых. Давление на котировки будет оказывать ослабление спроса на риск на глобальных рынках из-за роста заболеваемости Covid, а также риски замедления деловой активности и снижения цен сырьевых товаров.

Дмитрий Монастыршин

Главный аналитик

ПАО «Промсвязьбанк» 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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