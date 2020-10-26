«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 26 октября в коридоре 1150-1175 пунктов

В пятницу, 23 октября, западноевропейские рынки преимущественно закрылись ростом, а американские незначительно снизились. Вслед за Европой вырос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,48%. Долларовый индекс РТС, на фоне укрепления рубля к доллару, вырос сильнее, на 0,76%. Среди лидеров роста – «Россети» (+5,56%) и «Татнефть» (+3,32%). Американский индекс Dow Jones снизился при этом на 0,1%.

Утром понедельника, 26 октября, большинство индексов стран АТР снижалось на 0,1-0,9%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 429 п., на 0,66% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утреннее снижение азиатских рынков задает негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2790-2845 пунктов, по индексу РТС — 1150-1175 пунктов. Сегодня Mail.Ru Group опубликует финансовую отчетность по МСФО за третий квартал.

Вслед за акциями в пятницу укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 76,1250 руб. (-45,75 коп.). Европейская валюта снизилась до 90,2875 руб. (-24,5 коп.). Более заметное снижение доллара связано с ростом валютной пары EURUSD на мировом рынке с 1,1820 до 1,1860. ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, и на котировки рубля существенно это не повлияло. Утром понедельника нефть теряла около 2% к уровням закрытия пятницы, это может оказать давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 75,5-77,0 руб., для европейской валюты — 89,5-91,3 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»