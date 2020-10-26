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Банк «Открытие» стал организатором нового размещения рублевых облигаций ООО «СУЭК-Финанс»

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения 10-летних биржевых облигаций ООО «СУЭК -Финанс» серии 001Р-06R объемом 14 млрд рублей.

Повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок ниже первоначально маркетируемого диапазона по ставке купона 6,8 – 6,9% годовых при увеличении объема размещения с 10 млрд рублей до 14 млрд рублей. Финальная ставка полугодовых купонов была зафиксирована на уровне 6,7% годовых до оферты через 3,5 года.

Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 22 октября 2020 года.

«В нынешнее непростое время на весьма волатильном рынке в очередной раз кредитное качество АО «СУЭК» было высоко оценено инвестиционным сообществом, что позволило успешно закрыть сделку, при этом увеличить объем займа и минимизировать ставку привлечения для компании, в том числе за счет профессиональной работы организаторов размещения» — прокомментировал заместитель директора департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Евгений Ананьев.

Организаторами размещения выпуска облигаций также выступили “Альфа-Банк”, Московский Кредитный Банк, АО «ВТБ Капитал», Банк ГПБ (АО), “Сбербанк КИБ”, “Россельхозбанк” и ООО «БК РЕГИОН».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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