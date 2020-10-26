Комментарии

ПСБ: В начале недели в центре внимания участников рынков остается ситуация с распространением коронавируса

Сегодня, по нашему мнению, индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2800-2850 пунктов. В условиях повышенной неопределенности и ситуации на глобальных рынках надеяться на ощутимый рост по-прежнему не стоит. Весьма вероятно, преобладание коррекционных настроений, что будет способствовать откату индекса к нижней границе нашего диапазона

На открытии рубль может ослабнуть до 76,5-76,8 относительно доллара, однако к концу дня имеет шансы частично нивелировать потери за счет внутренних факторов

Рынок ОФЗ нейтрально отреагировал на решение ЦБР по сохранению ключевой ставки

Группа Соллерс (-) выкупит акции по цене 267 рублей за штуку - (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Обычно обратный выкуп акций поддерживает котировки акции, т.к. компания выкупает бумаги по цене выше рыночной. Ранее акции компании росли на ожиданиях по цене выкупа, но после оглашения решения Совета директоров, инвесторы были разочарованы ценой, в результате чего акции упали на 8,5%. Несмотря на рост продаж автомобилей в сентябре, спрос все еще находится под давлением, наш прогноз предполагает падение продаж автомобилей на 24% по итогам года.

ТМК (-) может выплатить промежуточные дивиденды в 3 руб. на акцию () - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания возвращается к выплате дивидендов. Последний раз ТМК выплачивала дивиденды за I квартал 2019 года - 2,55 рубля на акцию. На прошедшей неделе компания подвела итоги новой программы по выкупу акций у миноритарных акционеров, объявленной в сентябре, по итогам которой к выкупу было предъявлено 2,9% акций. Free float после двух выкупов у миноритариев был снижен до 9,6% с 34,7%. В целом новость о дивидендах умеренно-позитивная, дивидендная доходность составит 5%.

ПАО «Промсвязьбанк»

Управление аналитики и стратегического маркетинга | ПСБ Аналитика & Стратегия


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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