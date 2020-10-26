«Фридом Финанс»: Диапазон закрытия понедельника для индекса Мосбиржи – 2800-2855 пунктов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск снизился на 0,5%. Снижение отразило негативную динамику нефтяных котировок. В лидерах снижения – бумаги Татнефти, Башнефти, Лукойла. На фоне затянувшихся торговых переговоров между Британией и ЕС и возросших опасений рынка в отношении перспектив доступа европейских инвесторов на лондонский рынок, закрытие позиций покупателями в преддверии исполнения очередного фьючерсного контракта на нефть вновь развивается сравнительно активно. Однако, надо отметить, что европейские регуляторы, продолжив переговоры по торговому соглашению в Лондоне, фактически продемонстрировали стремление к компромиссам. При этом, на днях, Британия заключила формальное соглашение о торговле с Японией, что создает в рамках переговорного процесса между Объединенным Королевством и ЕС, конструктивный для итогового заключения торговой сделки прецедент.

Данные EBITDA и выручки Mail.ru Group за 3 квартал, а также прогнозы компании в целом совпали с рыночными прогнозами. При этом, прогнозы выхода компании в прибыль по МСФО по итогам года стали, как представляется, маловероятными, в том числе, впрочем, под влиянием разовой переоценки стоимости активов. С точки зрения долгосрочных оценок компании надо отметить, что чистая прибыль Mail.ru Group в 3 квартале по данным управленческой снизилась на 19,5% и составила 2,8 млрд рублей. Позитивная реакция рынка, возможно, отражает преобладающие на рынке ожидания того, что 10 ноября расписки компании будут включены в состав индекса MSCI Russia. Тем не менее, финансовая отчетность компании создает, как представляется, риски для сохранения бумагами Mail.ru позиций в лидерах роста в перспективе ближайших дней.

С учетом динамики цен на зарубежных площадках, и позитивную – по крайней мере, на данный момент – динамику статистики свободной рыночной ликвидности в РФ, в понедельник во второй половине дня преобладают шансы повышения цен российских акций. Целевые диапазоны закрытия понедельника для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2800-2855 пунктов, 75,50-76,35 рублей и 90,00- 90,65 рублей за доллар США и евро соответственно.