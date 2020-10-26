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Курсы валют ЦБ РФ на 26 октября: 76,4443 руб/доллар США и 90,4489 руб/евро

ЦБ РФ с 27 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 76,4443 руб.
  • 1 евро - 90,4489 руб.
  • 10 китайских юаней - 114,1100 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0224 р. (0,03%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0347 р. (0,04%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,5520 р. (0,48%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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