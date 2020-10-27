«Фридом Финанс»: «Быки» не рады похолоданию

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:
Сессию 23 октября американские индексы завершили преимущественно в зеленой зоне. Индекс S&P500 поднялся на 0,34%, до 3465 пунктов, NASDAQ прибавил 0,37%, а Dow Jones снизился на 0,10%. Торги прошли спокойно в отсутствие свежих драйверов движения. Лидером роста стал сектор коммуникаций с результатом 1,08% благодаря сохранению позитивных ожиданий относительно развития индустрии цифровой рекламы.
- Отчет алкогольной компании Boston Beer (SAM: +18,9%) превзошел ожидания по прибыли, менеджмент дал уверенный прогноз по EPS.
- Квартальные результаты Intel (INTC: -10,6%) были преимущественно на уровне ожиданий, но вновь вызвали негативную реакцию инвесторов, так как конкуренция с AMD (AMD: +3,2%) растет.
- American Express (AXP: -3,6%) представила смешанные результаты: выручка оказалась немного лучше ожиданий, а EPS недотянула до прогноза из-за высоких маркетинговых затрат.
Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют негативную динамику. В фокусе внимания остается эпидемиологическая ситуация в мире, которая продолжает стремительно ухудшаться. В пятницу и субботу в США были зафиксированы новые антирекорды по заболеваемости: зафиксировано более 83,7 тыс. случаев новых заражений. Из-за похолодания вирус распространяется быстрее. Глава аппарата Белого дома Марк Медоус признал, что власти США не собираются сдерживать распространение эпидемии и налагать серьезные ограничения, фокусируясь вместо этого на разработке методов лечения и подготовке к массовой вакцинации. Инфекционисты предупреждают о том, что в следующие несколько месяцев ситуация значительно ухудшится. Рынок долго игнорировал статистику по коронавирусу и может продолжить делать это дальше, заняв выжидательную позицию перед отчетами крупнейших корпораций на этой неделе.
Перспективы принятия пакета стимулирующих экономику мер до выборов продолжают таять. Значительного прогресса не наблюдается.
- Азиатские фондовые индексы закрылись в преимущественно в зеленой зоне. Японский Nikkei вырос на 1,11%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,64%, китайский CSI300 опустился на 0,76%. Европейские индексы растут. EuroStoxx 50 прибавляет 0,65%.
- Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис растет до 0,78%. Фьючерс на нефть Brent снижается до $42,6. Золото дорожает до $1910.
- Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет консолидироваться в диапазоне 3400-3465 пунктов, но допускаем и уход ниже 3400 пунктов.
- Сегодня будут опубликованы данные по продажам нового жилья за сентябрь. Ожидается рост с августовских 1,011 млн до 1,025 млн. Показатель находится на максимуме с 2006 года. В фокусе будут признаки замедления активного роста на рынке жилья.
Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 29 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.
Технически S&P500 выглядит достаточно уверенно и в среднесрочной перспективе склонен к росту. Покупатели удерживают значимую область поддержки 3405-3430 пунктов, но для закрепления преимущества им предстоит побороться. Индикаторы RSI и MACD указывают на склонность индекса широкого рынка к консолидации в краткосрочной перспективе. При просадке ниже 3400 пунктов перспективы ухудшатся, а следующей поддержкой станет уровень 3330.
Alphabet (GOOGL), материнская компания Google, 29 октября представит результаты за третий квартал. Ожидается, что ее выручка вырастет на 5,6%, до $42,78 млрд, а EPS повысится на 11,6% — с $10,12 до $11,29. Лучше других будет выглядеть сегмент Google Cloud. Предыдущий квартал стал первым за долгое время, когда выручка компании сократилась в связи с падением поступлений от рекламы, которые формируют около 70% доходов интернет-гиганта. Считаем, что на этот раз Alphabet способна удивить инвестсообщество. Есть основания полагать, что сокращение выручки во втором квартале вкупе с антимонопольной повесткой дало топ-менеджменту повод для принятия важных стратегических решений по раскрытию потенциала бизнеса за пределами рекламного рынка.
В тот же день квартальную отчетность выпустит Apple (AAPL). Согласно консенсус-прогнозам, выручка снизится на 0,7%, до $63,6 млрд, EPS упадет на 7%, до $0,70. Мы ожидаем увеличения поставок ноутбуков MacBook до 35% из-за продолжения тренда на дистанционное обучение. Также драйверами роста должны стать сегменты сервисов и аксессуаров. Выручка от сегмента сервисов способна обновить рекорд и достичь $14,5 млрд за счет роста ежемесячных подписок. Мы ожидаем сокращения поставок моделей iPhone из-за отсутствия кардинальных изменений в новых моделях и снижения спроса. Считаем, что Apple отчитается о продажах около 35 млн единиц, тогда как консенсус закладывает этот показатель на уровне 40,4 млн. После недавней презентации Apple мы прогнозируем рост сегмента устройств, который продолжает формировать около 80% от всей выручки компании. В течение этого квартала мы прогнозируем увеличение продаж новых моделей iPhone с поддержкой 5G на 10%. Смартфоны компании пользуются хорошим спросом в Китае. Мы не ожидаем существенных сюрпризов от отчетности. В фокусе инвесторов будет прогноз финансовых показателей на следующий квартал.
Также в этот четверг отчет по итогам минувшего квартала опубликует Microsoft (MSFT). Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, выручка ведущего мирового разработчика ПО вырастет на 8,2%, до $35,76 млрд, а скорректированная EPS повысится на 11,6%, до $1,54. Лучший результат, по нашим расчетам, должен показать сегмент Intelligent Cloud. Его рост будет двузначным благодаря сегменту облачных вычислений Azure, доходы от которого увеличатся на 40-45%. В сегменте Personal Computing мы ожидаем повышения выручки не более 10%, по сравнению с показателем второго квартала ее рост замедлится. Поддержку продажам сегмента окажут в первую очередь игровой и Surface- подсегменты.
Выручка в сегменте Productivity and Business Processes продолжит подниматься темпами прошлого квартала на фоне спроса на облачные продукты в подсегментах офисных, CRM- и ERP- решений. Мы не ожидаем существенных сюрпризов от отчетности. В фокусе инвесторов будет прогноз финансовых показателей на следующий квартал и 2021 год.