«Фридом Финанс»: «Быки» не рады похолоданию

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Сессию 23 октября американские индексы завершили преимущественно в зеленой зоне. Индекс S&P500 поднялся на 0,34%, до 3465 пунктов, NASDAQ прибавил 0,37%, а Dow Jones снизился на 0,10%. Торги прошли спокойно в отсутствие свежих драйверов движения. Лидером роста стал сектор коммуникаций с результатом 1,08% благодаря сохранению позитивных ожиданий относительно развития индустрии цифровой рекламы.

Отчет алкогольной компании Boston Beer (SAM: +18,9%) превзошел ожидания по прибыли, менеджмент дал уверенный прогноз по EPS.

Квартальные результаты Intel (INTC: -10,6%) были преимущественно на уровне ожиданий, но вновь вызвали негативную реакцию инвесторов, так как конкуренция с AMD (AMD: +3,2%) растет.

American Express (AXP: -3,6%) представила смешанные результаты: выручка оказалась немного лучше ожиданий, а EPS недотянула до прогноза из-за высоких маркетинговых затрат.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют негативную динамику. В фокусе внимания остается эпидемиологическая ситуация в мире, которая продолжает стремительно ухудшаться. В пятницу и субботу в США были зафиксированы новые антирекорды по заболеваемости: зафиксировано более 83,7 тыс. случаев новых заражений. Из-за похолодания вирус распространяется быстрее. Глава аппарата Белого дома Марк Медоус признал, что власти США не собираются сдерживать распространение эпидемии и налагать серьезные ограничения, фокусируясь вместо этого на разработке методов лечения и подготовке к массовой вакцинации. Инфекционисты предупреждают о том, что в следующие несколько месяцев ситуация значительно ухудшится. Рынок долго игнорировал статистику по коронавирусу и может продолжить делать это дальше, заняв выжидательную позицию перед отчетами крупнейших корпораций на этой неделе.

Перспективы принятия пакета стимулирующих экономику мер до выборов продолжают таять. Значительного прогресса не наблюдается.

Азиатские фондовые индексы закрылись в преимущественно в зеленой зоне. Японский Nikkei вырос на 1,11%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,64%, китайский CSI300 опустился на 0,76%. Европейские индексы растут. EuroStoxx 50 прибавляет 0,65%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис растет до 0,78%. Фьючерс на нефть Brent снижается до $42,6. Золото дорожает до $1910.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет консолидироваться в диапазоне 3400-3465 пунктов, но допускаем и уход ниже 3400 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по продажам нового жилья за сентябрь. Ожидается рост с августовских 1,011 млн до 1,025 млн. Показатель находится на максимуме с 2006 года. В фокусе будут признаки замедления активного роста на рынке жилья.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 29 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 выглядит достаточно уверенно и в среднесрочной перспективе склонен к росту. Покупатели удерживают значимую область поддержки 3405-3430 пунктов, но для закрепления преимущества им предстоит побороться. Индикаторы RSI и MACD указывают на склонность индекса широкого рынка к консолидации в краткосрочной перспективе. При просадке ниже 3400 пунктов перспективы ухудшатся, а следующей поддержкой станет уровень 3330.

Alphabet (GOOGL), материнская компания Google, 29 октября представит результаты за третий квартал. Ожидается, что ее выручка вырастет на 5,6%, до $42,78 млрд, а EPS повысится на 11,6% — с $10,12 до $11,29. Лучше других будет выглядеть сегмент Google Cloud. Предыдущий квартал стал первым за долгое время, когда выручка компании сократилась в связи с падением поступлений от рекламы, которые формируют около 70% доходов интернет-гиганта. Считаем, что на этот раз Alphabet способна удивить инвестсообщество. Есть основания полагать, что сокращение выручки во втором квартале вкупе с антимонопольной повесткой дало топ-менеджменту повод для принятия важных стратегических решений по раскрытию потенциала бизнеса за пределами рекламного рынка.

В тот же день квартальную отчетность выпустит Apple (AAPL). Согласно консенсус-прогнозам, выручка снизится на 0,7%, до $63,6 млрд, EPS упадет на 7%, до $0,70. Мы ожидаем увеличения поставок ноутбуков MacBook до 35% из-за продолжения тренда на дистанционное обучение. Также драйверами роста должны стать сегменты сервисов и аксессуаров. Выручка от сегмента сервисов способна обновить рекорд и достичь $14,5 млрд за счет роста ежемесячных подписок. Мы ожидаем сокращения поставок моделей iPhone из-за отсутствия кардинальных изменений в новых моделях и снижения спроса. Считаем, что Apple отчитается о продажах около 35 млн единиц, тогда как консенсус закладывает этот показатель на уровне 40,4 млн. После недавней презентации Apple мы прогнозируем рост сегмента устройств, который продолжает формировать около 80% от всей выручки компании. В течение этого квартала мы прогнозируем увеличение продаж новых моделей iPhone с поддержкой 5G на 10%. Смартфоны компании пользуются хорошим спросом в Китае. Мы не ожидаем существенных сюрпризов от отчетности. В фокусе инвесторов будет прогноз финансовых показателей на следующий квартал.

Также в этот четверг отчет по итогам минувшего квартала опубликует Microsoft (MSFT). Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, выручка ведущего мирового разработчика ПО вырастет на 8,2%, до $35,76 млрд, а скорректированная EPS повысится на 11,6%, до $1,54. Лучший результат, по нашим расчетам, должен показать сегмент Intelligent Cloud. Его рост будет двузначным благодаря сегменту облачных вычислений Azure, доходы от которого увеличатся на 40-45%. В сегменте Personal Computing мы ожидаем повышения выручки не более 10%, по сравнению с показателем второго квартала ее рост замедлится. Поддержку продажам сегмента окажут в первую очередь игровой и Surface- подсегменты.

Выручка в сегменте Productivity and Business Processes продолжит подниматься темпами прошлого квартала на фоне спроса на облачные продукты в подсегментах офисных, CRM- и ERP- решений. Мы не ожидаем существенных сюрпризов от отчетности. В фокусе инвесторов будет прогноз финансовых показателей на следующий квартал и 2021 год.