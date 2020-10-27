Рубль продолжает отыгрывать сохранение ставки ЦБ

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые площадки по всему миру сегодня пребывают не в лучшей форме. Индексы США в минусе до 1,5%, немецкий DAX теряет до 3% на фоне разрастания эпидемии и ограничительных мер. В первой половине дня поведение рынков было более спокойным: Азия закрывала торги разнонаправленно. В итоге фонды развивающихся стран, вкладывающие в том числе в Россию, сейчас показывают умеренную просадку не выше 1%.

Нефть сдает позиции более существенно. Сегодня Brent торгуется около отметки $41 за баррель и в моменте доходит до $40,7 впервые за последние 3 недели. Нефть в минусе третью сессию подряд. По нашей оценке, в ближайшие сутки можем увидеть попытку уйти ниже $40.

Российский рынок в целом ощущает себя лучше, чем зарубежные площадки. Снижение по индексу РТС составляет менее 0,5%. Торги идут вблизи уровня 1160 пунктов ниже минимумов пятницы. Ситуация не выходит за рамки краткосрочной коррекции. Однако при сохранении внешнего негатива рост выше 1170 пунктов будет невозможен. В лучшем случае мы увидим остановку на несколько дней около 1150.

Индекс Мосбиржи падает чуть сильнее РТС по причине укрепления рубля: под вечер российская валюта начала вновь набирать вес к доллару. В итоге рынок не смог удержаться на 2800 пунктах, хотя еще днем был на 20 пунктов выше данного уровня. Мы ожидаем краткосрочную коррекцию рубля во вторник на фоне нейтральной динамики внешних индексов и нефти. Итоговое движение по индексу Мосбиржи будет обратно в диапазон 2800-2830 пунктов.

В числе растущих бумаг сегодня выделяются расписки TCS и акции Акрон. ГДР банковской группы Тинькофф в плюсе четвертую сессию подряд. Мы оцениваем данный подъем как спекулятивный. Игроки могут попытаться догнать бумагу до 2000 рублей. За последние два месяца им это удавалось три раза. Акции Акрон отыгрывают резкое снижение прошлой недели. По нашей оценке, на горизонте ближайших недель бумага будет торговаться не выше 6200 за штуку.

Основным аутсайдером сегодня стали бумаги ЛСР. Акции просели на 3,6% после мощного роста на предыдущей неделе после новостей о росте продаж ипотечного жилья. Сейчас бумага держится чуть выше 920 рублей. Мы оцениваем это снижение как фиксацию прибыли. Не исключаем очередной рост ЛСР в ближайшие сессии выше 950. Потенциал роста составляет более 3%.

Рубль продолжает отыгрывать сохранение ставки ЦБ, а также рост продажи валюты регулятором. С понедельника начинается процедура конвертации части средств ФНБ для покупки Минфином акций Аэрофлота. В итоге сегодня доллар в течение дня тестировал отметку 76 впервые более чем на месяц. Евро под вечер торгуется в коридоре 89,8-89,9 рублей, что также соответствует локальным минимумам. Вероятность отскока валюты вверх нарастает. Рубль во вторник может потерять инициативу: ожидаем доллар до 76,5, евро до 90,4.