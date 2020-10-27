ИАЦ «Альпари»: Рынок снова продает

На российском фондовом рынке сегодня продажи. Внешний фон так себе: нефть в серьезном минусе, заокеанские биржи стартовали в плохом настроении, и перспективы всего этого смотрятся сомнительно. В то же время, вполне можно говорить о том, что как только нефть успокоится, рынки капитала тоже стабилизируются. Что касается внешней конъюнктуры, то здесь все остается на местах: пока американцы не выберут себе нового президента, риски с этой стороны будут актуальными. Что это значит? Как минимум то, что до объявления итогов голосования львиная доля рисковых активов сохранится под давлением.

Индекс МосБиржи снизился сегодня к 2788 пунктам, ничто не мешает ему отступать к 2775 пунктам. Индекс РТС просел к 1152 пунктам, может спуститься к 1150 пунктам легко и свободно, дальнейшее развитие событий напрямую зависит от валютной конъюнктуры.

В фаворитах спроса сегодня акции TCS — инвесторы упокоились после срыва сделки в «Яндексом», на прошлой неделе купили у локального «дна» и на этой просто продолжили следовать по понятному курсу. Если бумага сможет закрепиться над 1900 руб., новой целью восхождения станет область 2000 руб.

В минусе акции компаний нефтегазового сектора, что вполне объяснимо на фоне просадки цен на сырье Brent более чем на 2%. Хуже рынка выглядят бумаги «Газпрома». Акции «Полюс Золота» тоже в «красном» из-за проблемного поведения золота. Но у драгметалла пока нет четкого плана на рост, есть только основания для закрепления в боковом диапазоне $1880-1915. Для бумаг «Полюс Золота» это очень слабый драйвер, акции вполне могут продолжать сползать вниз вплоть до 15 900 руб.

Доллар США в понедельник неплохо укреплялся, но ближе к вечеру уступил весь плюс и оказался под небольшим давлением, торгуясь около 76,22 руб. ЦБ участвует в торгах, отзеркаливая сделки ФНБ в пользу «Аэрофлота», тем самым выравнивая курс рубля и избегая локальных всплесков волатильности. Идея, может быть, и неплохая, но выглядит как рукотворное создание неконкурентных условий для других. Доллар может спуститься к 75,85 руб., но быстро вернется в коридор 76-77 руб. Евро стоит 90,03 руб., краткосрочно проторгуется в рамках 89,75-91,00.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»