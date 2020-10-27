ПСБ: Российский фондовый рынок начал неделю со снижения и продолжает полагаться на динамику внешних рынков

Внутренние факторы роста не перевешивают возможные риски.

Поводом для коррекционных настроений служат темпы распространения коронавируса в мире. Число новых выявленных случаев Covid-19 резко возросло в США. Непростая ситуация с заболеваемостью складывается и в Европе, что заставляет инвесторов опасаться карантинов и предельно осторожно оценивать перспективы восстановления экономики в условиях нового витка пандемии. На этом фоне европейские индексы провалились в «красную зону»: немецкий DAX теряет 3,5%, Euro Stoxx 50 около 2,8%. Американский рынок из-за неопределенности с принятием стимулов в США лишен поддержки. Вероятность их согласования до президентских выборов все ниже. Со стороны макроэкономической статистики также последовал негативный сигнал: продажи новостроек в сентябре упали на 3,5% м/м, не оправдав ожидания. Индекс S&P 500 снижается на 2%, Nasdaq на 1,8%. Слабость демонстрируют и нефтяные котировки. Нефть Brent откатилась к 40 долл./барр.

Данный набор факторов оказывал негативное влияние на российские активы в течение дня, под конец торгов давление усилилось. На негативном сантименте индекс МосБиржи (-1,0%) ушел ниже отметки в 2800 пунктов. В аутсайдерах оказались бумаги, пользовавшиеся спросом на минувшей неделе: ЛСР (-4,1%), Россети (-2,5%), ВТБ (-1,7%). Не устояли ключевые «фишки» в нефтегазовом, финансовом и горнодобывающем секторах. В небольшом плюсе держатся обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+0,5%), Ростелеком и Северсталь, прибавляющие в пределах 0,2-0,4%.

По нашему мнению, в условиях повышенной неопределенности и ситуации на глобальных рынках весьма вероятно преобладание коррекционных настроений, что будет способствовать уходу индекса МосБиржи в диапазон 2700-2750 пунктов в ближайшие дни.



Роман Антонов

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк