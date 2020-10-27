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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 октября: 4 673,6401 руб/1 г золота и 60,8500/1 г серебра

ЦБ РФ с 27 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 673,6401 руб.
  • 1 грамм серебра - 60,8500 руб.
  • 1 грамм платины - 2 189,8501 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 807,6401 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,4899 р. (0,50%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0200 р. (0,03%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,1000 р. (0,14%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 45,9498 р. (0,78%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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