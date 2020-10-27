«Фридом Финанс»: В фокусе результаты Х5

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась с коррекции. Негативная динамика обусловлена падением на мировых фондовых площадках. Лидерами роста стали бумаги TCS (+3,71%). Лидерами падения стали акции ЛСР (-4,81%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 76,00-77.

X5 Retail (-4,06%) проведет день инвестора. Компания в этот понедельник представила финансовые результаты за третий квартал. EBITDA достигла 63,6 млрд руб. (по стандартам IFRS 16) на фоне увеличения операционной прибыли. Новые стандарты привели к существенному росту расходов на аренду (данные несопоставимы с прежним отчетом, подготовленным на основе стандартов IAS 17). В остальном повышение расходов было обусловлено увеличением масштабов бизнеса и инфляцией. Скорректированная прибыль увеличилась вдвое, до 8,05 млрд руб., однако чистая маржа остается крайне низкой (1,7%). Это в числе прочих факторов вызвало коррекцию котировок. Прогнозы на четвертый квартал будут зависеть от сохранения трендов, сформировавшихся на фоне пандемии. Продолжает сокращаться трафик и продажи в гипермаркетах. При этом расходы на аренду в этом сегменте существенно сократить не удается. Доля интернет-продаж пока низка и не влияет на выручку существенным образом.

Ожидаем смешанную динамику. Падение может продолжиться в бумагах нефтегазового сектора и наиболее ликвидных акциях. Защитными могут стать бумаги золотодобывающих компаний. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2750-2800 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 76,00-77,00.