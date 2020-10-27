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ПСБ: Ухудшение ситуации с коронавирусом оказывает давление на рынок рублевых облигаций

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик

Кривая доходности ОФЗ в понедельник сместилась вверх на 2 б.п., доходность 10-летнего бенчмарка выросла до 5,99% годовых. Снижение цен рублевых облигаций проходило на фоне ослабления спроса на активы развивающихся стран со стороны глобальных инвесторов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Риски замедления деловой активности из-за Covid-19 в ближайшие дни могут сдвинуть доходность 10-летних ОФЗ  в середину диапазона 5,95 - 6,15% годовых.

В корпоративном сегменте отметим планы ОКЕЙ («ruА-» от Эксперт РА) собрать сегодня книгу заявок на новый выпуск облигаций. Ставка купона маркетируется в диапазоне 7,60 – 7,80% годовых (доходность 7,82 – 8,03%) на 3 года. На данном уровне, на наш взгляд, выпуск не предполагает торговых идей.

Дмитрий Монастыршин
Главный аналитик
ПАО «Промсвязьбанк»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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