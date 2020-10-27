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ПСБ: Сегодня ждем открытия торгов национальной валютой вблизи вчерашних уровней

Однако в течение дня давление на рынок может усилиться – Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынка ПСБ.

Несмотря на заметное ухудшение настроений инвесторов на глобальных рынках, связанное с эпидемией, рубль чувствовал себя относительно стабильно, проторговывая диапазон 76,4-76,6 руб./долл. Ощутимую поддержку национальной валюте вчера оказал налоговый период и увеличение интервенций со стороны ЦБ.

Сегодня ждем открытия торгов вблизи вчерашних уровней – несмотря на вчерашнее снижение мировых рынков в пределе 2%, сегодня наблюдается восстановление цен на нефть (сезон ураганов в Америке продолжается).

Вместе с тем, в течение дня давление на рубль может возобновиться – рост заражений в США и Европе, а также отсутствие соглашения по новому пакету поддержки экономики США, не добавляет оптимизма рынкам.

Дмитрий Грицкевич
Управляющий  по анализу банковского и финансового рынка
Управление аналитики и стратегического маркетинга
Дирекция стратегии и проектов развития
ПАО "Промсвязьбанк"

/ Сибирское Информационное Агентство /
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