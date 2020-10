«Открытие»: Транспортный и нефтегазовый секторы остаются самыми слабыми

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Впрочем, индексы Азии весьма спокойно отнеслись к провалу американских индикаторов. Нефть пытается восстановить потери, промышленные металлы торгуются нейтрально. Сырьевые валюты AUD, NZD и CAD отыгрывают у доллара США от 0,15% до 0,25%. Впрочем, аналогичное относится и к евро против доллара США. На старте дня ждём попытки индекса МосБиржи вернуться к отметке 2800 пунктов. Рубль может также попытаться укрепить свои позиции до 76,1 за доллар. Сегодня свою стратегию развития представит X5 Retail Group, «Полюс» проведёт день инвестора. Операционные результаты опубликуют «М.Виде»о, «РусАл». «Юнипро» отчитается по РСБУ за девять месяцев.

Транспортный и нефтегазовый секторы остаются самыми слабыми

По итогам торгов 26 октября индекс МосБиржи снизился на 1,1% до 2785,59 п., а РТС на 1,01% до 1152,33 п. В плюсе смогли завершить день лишь секторы химии и нефтехимии (+0,41%), а также финансы (+0,24%). Самые большие потери оказались в секторе нефти и газа (-1,28%), что вряд ли должно удивлять на фоне потерь более 3% в котировках нефти. Худшим стал транспортный сектор, потерявший 1,31%, что вполне укладывается в мировой тренд. На биржах Европы и США распродают всё, что связано с туризмом и авиаперевозками, поскольку вторая волна COVID-19 не предполагает восстановление этих отраслей в ближайшее время. Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 52,62 млрд рублей.

День был достаточно богат на корпоративные события. Расписки X5 Retail Group подешевели на 4,1%. Меж тем, чистая прибыль в III квартале выросла в 5,3 раза до 11,949 млрд рублей. Рост выручки составил 15,3% до 486,641 млрд рублей. Однако на рынке сформировались негативные ожидания по поводу решения менеджмента по дивидендам, которое состоится 27 октября. Mail.ru Group сообщает о росте выручки в III квартале на 19,9% до 26,372 млрд рублей. Выручка от рекламы выросла на 5%, а выручка подразделения игр увеличилась на 33,8% до 9,615 млрд рублей. К вечеру бумаги компании теряли более 2,5%. Также к вечеру образовались потери более 1,8% в акциях ГМК «Норникель» на фоне очередного предложения Владимира Потанина ограничить дивиденды. В лидерах дня были бумаги TCS Group (+3,82%), «Акрон» (+2,44%), ТГК-1 (+2,32%) и ТМК (+0,83%). Самыми слабыми оказались ЛСР (-4,97%), «Петропавловск» (-3,6%), «ПИК» (-2,9%) и «Аэрофлот» (-2,72%).

Для рубля день складывался весьма сложно. Падение котировок нефти оказывало на него давление, но днём отечественная валюта показывала упорное сопротивление. В моменте курс доллара падал до 76,01, а евро до 89,84. Данная ситуация сложилась благодаря ряду внутренних факторов. Во-первых, вспомним, что в октябре Минфин продаёт валюту в рамках бюджетного правила вдвое больше, чем в сентябре, или около 5,8 млрд рублей в день. В минувшую пятницу ЦБ РФ объявил об увеличении продаж валюты, добавив к объёмам по сделке продажи Сбербанка средства ФНБ, потраченные на покупку акций из доп. эмиссии «Аэрофлота». Регулятор будет продавать до конца года валюту в объёме до 4 млрд рублей в день. И, наконец, всё это совпадает с налоговыми платежами. Поэтому рубль довольно успешно сопротивлялся нефтяному негативу, без которого мы бы увидели курсы доллара значительно ниже 76,0, а евро ниже 90,0. Впрочем, настроения на рынке нефти меняются быстро и нельзя исключать восстановительного роста, что также будет положительно сказываться на отечественной валюте. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,33% до 76,38, а евро слабел на 0,05% до 90,245.

Американские торги завершились резким падением индексов. В моменте падение Dow Jones превышало 960 пунктов. В пятницу и субботу в США было зарегистрировано более 83 тыс. новых случаев COVID-19 в день. Также продолжает печалить инвесторов прогресс переговоров по новому пакету экономической помощи. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сообщил, что переговоры несколько замедлились, хотя всё ещё продолжаются. Ещё одним вопросом для согласования сделки стало финансирование тестов на COVID-19. Демократы продолжают настаивать на включении этого пункта в новый пакет, но республиканцы выступают против. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подчеркнула, что сделку необходимо заключить в ближайшее время, но демократы не могут принять позицию игнорирования коронавируса со стороны администрации. По сути, на рынке уже не верят в то, что до выборов пакет будет принят, хотя уверены в его принятии после голосования 3 ноября. Статистика дня показала, что в американской экономике намечаются негативные тенденции. Продажи нового жилья упали за сентябрь на 3,5% до 959 тыс. в годовом пересчёте.

Самыми лучшими секторами дня оказались здравоохранение и недвижимость. Однако слово «лучшие» лишь означает их падение на 1,11% и 1,2% соответственно. Более кошмарные потери проявились в энергетике (-3,47%), промышленности (-2,5%) и материалах (-2,47%). Рост смогли показать такие акции, как: ABIOMED Inc. (+2,45%), American Electric Power Company Inc. (+1,86%), DexCom Inc. (+1,70%) и Consolidated Edison Inc. (+1,4%). В стане аутсайдеров вполне осязаемое желание продать всё, что связано с туризмом и перевозками. Хуже всех в индексе S&P 500 были Royal Caribbean Cruises Ltd. (-9,65%), Hasbro Inc. (-9,35%), Carnival Corp. (-8,66%), Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (-8,45%). Потери в акциях авиакомпаний также были весьма существенными. Бумаги Delta Airlines подешевели на 6,1%, United Airlines на 7,0%, а American Airlines на 6,4%. Предупреждения о проблемах впереди от европейской SAP AG негативно сказалось и на американских гигантах программного обеспечения. Microsoft потеряла 2,8% своей капитализации, а более ориентированный на бизнес Oracle подешевел на 4,0%. По итогам дня:

DOW JONES - 27685,38 п. (-2,29%),

NASDAQ - 11358,94 п. (-1,64%),

S&P 500 - 3400,97 п. (-1,86%).

Китайская промышленность возвращается к росту прибыли

Азиатские рынки снижались вслед за рынком США. Однако были и поводы для оптимизма. Прибыль в промышленности Китая выросла в сентябре на 10,1% в годовом выражении. Банк HSBC неожиданно отчитался лучше ожиданий по прибыли, что привело к росту его бумаг в Гонконге почти на 2%. Впрочем, с начала года она всё же сократилась на 2,4%. Австралийский S&P/ASX 200 показывал более сильное снижение из-за падения бумаг нефтяных компаний. К 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 23469,42 п. (-0,11%),

Hang Seng - 24738,24 п. (-0,72%),

Shanghai Composite - 3253,06 п. (+0,06%).

Спрос на нефть в Азии восстанавливается

Власти Индии сообщили, что переработка нефти в сентябре выросла на 13,3% по сравнению с августом до 4,33 млн бар. в сутки. Это всего на 8,7% ниже показателя на сентябрь прошлого года. Reuters также указывает на то, что в октябре Ю. Корея может импортировать до 2,95 млн бар. нефти в сутки по сравнению с 2,6 млн бар. в сентябре и 2,5 млн бар. суточных поставок в августе. После резкого снижения в первый торговый день недели, котировки нефти демонстрировали небольшое движение вверх. Частичным поводом для этого может быть очередной ураган в Мексиканском заливе. Впрочем, вечером выйдут данные по запасам от API, которые способны вернуть котировки в минус. Согласно предварительным данным опроса Reuters, на рынке ждут роста запасов нефти в США, хотя запасы нефтепродуктов могут снизиться. К 9:00 мск:

Brent - $41,1 (+0,71%),

WTI - $38,82 (+0,67%),

Золото - $1909,9 (+0,22%),

Медь - $6826,64 (+0,23%),

Никель - $15645 (-0,08%).

Следующие макроэкономические события запланированы на вторник:

В 12:00 мск - данные по кредитованию в еврозоне;

В 15:30 мск – заказы на товары длительного пользования в США (ожидается рост на 0,5% за сентябрь);

В 16:00 мск - индексы цен на жильё в США, включая индексы S&P/CS;

В 17:00 мск индекс доверия потребителей от Conference Board США;

В 23:30 мск данные API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.