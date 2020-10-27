ИАЦ «Альпари»: Курс доллара стабилизировался в районе 76,50 руб.

В понедельник, 26 октября, по итогам торгов рубль подешевел к доллару и британскому фунту. Пара доллар/рубль снизилась на 0,33%, до 76,38 руб., фунт/рубль — 0,27%, до 99,59 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,05%, до 90,24 руб. на фоне ослабления общего удешевления евро на рынке форекс.

Торги на Мосбирже начались с ослабления рубля против иностранных валют, что было обусловлено задержкой одобрения нового пакета стимулирующих мер, а также падением цен на нефть.

Переговоры о принятии пакета мер стимулирования экономики США затянулись. Обе стороны обвиняют друг друга в отсутствии прогресса. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в понедельник, что в плане помощи экономике, предлагаемом Нэнси Пелоси, есть ряд вопросов, которые президент Дональд Трамп не может принять. Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч МакКоннелл в свою очередь призывает Белый дом не заключать соглашение о стимулах до выборов, потому что республиканцы в Сенате не поддерживают его принятие. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин продолжают обсуждать сумму помощи.

Цена на нефть Brent упала более чем на 3% на фоне рекордного числа случаев заражения коронавирусом в США и Европе, а также восстановления добычи нефти в Ливии. Последнее вызвало опасения по поводу переизбытка предложения. Курс евро как раз и снизился из-за пандемии и ухода от риска.

Ослабление нацвалюты сдерживалось спросом на рублевую ликвидность и продажами валюты со стороны ЦБ РФ. Пик налогового периода октября пришёлся на понедельник. Компании-экспортеры перечисляли в бюджет НДС, НДПИ и акцизы.

Во вторник, 27 октября, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Нефть подорожала на 0,50%, до $40,67. Индекс доллара снижается. На рынке есть небольшой позитив, но утреннее ослабление доллара при этом больше похоже на коррекцию. Торговая активность на глобальном валютном рынке снизилась на фоне неопределенности вокруг предстоящих выборов в США и Брекзита. Можно предположить, что пара доллар/рубль продолжит боковое движение в ценовом диапазоне 76,00 - 77,20 руб. за доллар.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»