ИАЦ «Альпари»: Надежды рынков на позитив из США не оправдались

В понедельник, 26 октября, мировые фондовые рынки опять начали погружаться в пучину пессимизма. Существенных изменений к лучшему в эпидемиологической обстановке в мире пока не заметно. В США надежды на компромисс в переговорах между министром финансов Стивеном Мнучиным и спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси по вопросу о размере пакета стимулирования экономики опять не оправдались, из чего следует, что все компромиссы с очень высокой вероятностью откладываются до выборов. Между тем, кандидат в президенты США Джо Байден заявляет, что в случае своей победы он предложит Конгрессу увеличить размер пакета стимулирования до беспрецедентных $2 трлн. Но похоже, судя по динамике мировых рынков, что инвесторы оценили это обещание как стандартный предвыборный популизм и мало верят в его реалистичность. Индекс Dow в понедельник упал на фоне отсутствия прогресса в переговорах на 2,3%, S&P 500 — на 1,86%, а индекс Nasdaq потерял 1,64%.

В России общемировой пессимизм дополнился в понедельник падением цен на нефть и безрадостным прогнозом экспертов Роспотребнадзора о том, что новых вспышек Covid-19 можно будет ожидать в феврале-марте 2021 года, а стабилизация ситуации с заболеваемостью «ковидом» возможна только к лету будущего года. Индекс МосБиржи в первый рабочий день недели упал на 1,1%, до 2785,59 пункта, а индекс РТС — на 1,01%, до 1152,33 пункта. Лидерами роста понедельника на фоне падения рынка стали депозитарные расписки банка «Тинькофф», подрастающие после обвала из-за сорвавшегося объединения банка с «Яндексом» (+3,07%). Выросли в цене также акции «Акрона» (+2,44%) и «ТГК-1» (+2,32%). Лидерами снижения стали сильно выросшие на прошлой неделе акции группы «ЛСР» (-4,37%), бумаги X5 Retail Group (-3,74%) и Mail.ru (-3,45%).

По нашему прогнозу, сегодня индекс РТС проведёт торги в рамках в 1140-1160 пунктов, а индекс МосБиржи — в коридоре 2770-2800 пунктов.

Цена нефти смеси Brent в понедельник упала на 2,8%, до $40,77 за баррель, а цена WTI рухнула на 3%, до $38,61 за баррель. Рынок беспокоится относительно роста предложения нефти в Ливии на фоне заявлений ливийской национальной нефтяной корпорации, что добыча нефти в стране в ближайшие четыре недели может увеличиться с текущих 620 тыс. баррелей в сутки до 1 млн баррелей в сутки. Сегодня с утра цены начали корректироваться после падения, вероятно, на заявлениях генерального секретаря ОПЕК Мухаммеда Баркиндо о том, что, по оценкам ОПЕК, всё самое страшное для нефтяного рынка уже позади. Brent с утра дорожает на 0,8%, а WTI растёт на 0,7%. Мы ожидаем сегодня по цене Brent $41-42 за баррель.

Обменный курс доллара США к рублю расчётами «на завтра» в понедельник вырос на 37 коп. (+0,47%), до 76,49 руб. В свою очередь, курс евро к рублю смог вырасти только на 6 коп. (+0,07%), до 90,35 руб. На сегодня мы ожидаем курс доллара в коридоре 76-77 руб., курс евро — в коридоре 90-91 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»