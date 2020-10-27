ПСБ: Сегодня ждем преобладания умеренно-позитивных настроений на мировых рынках, но характеризуем складывающуюся обстановку как хрупкую

Сегодня, на фоне признаков стабилизации ситуации на западных рынках, индекс МосБиржи может перейти к консолидации и даже попытаться отыграть часть вчерашних потерь и вернуться к отметке 2800 пунктов.

Сегодня ждем открытия торгов национальной валютой вблизи вчерашних уровней, однако в течение дня давление на рынок может усилиться



Ухудшение ситуации с коронавирусом оказывает давление на рынок рублевых облигаций



Выручка Mail.ru Group (-) в 3 кв. выросла на 20% г/г - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Рост выручки группы происходит на фоне увеличения доходов от рекламы и пользовательских игр. Сегмент рекламы зависит от деловой активности, которая восстанавливалась в 3 кв. Пандемия положительно сказывается на ИТ секторе, в т.ч. компьютерных играх и прочих сервисах группы. Заявленная цель компании достичь 103 млрд рублей выручки по итогам года, по нашему мнению, в текущих условиях кажется вполне осуществимой.

Х5 (-) в III квартале увеличила чистую прибыль в 5,3 раза, до 11,9 млрд рублей - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания вполне ожидаемо представила сильные финансовые результаты за 3кв. и 9 мес. 2020г. благодаря росту сопоставимых (LFL) продаж, росту торговой площади, а также текущим реконструкциям существующих магазинов. При этом акции ритейлера на Мосбирже по итогам торгов просели на 4%. Инвесторы ждут дня инвестора, который состоится сегодня и где ожидается презентация новой стратегии компании. Сохраняем долгосрочный позитивный взгляд на акции компаний ритейла.

ПАО «Промсвязьбанк»

Управление аналитики и стратегического маркетинга | ПСБ Аналитика & Стратегия