ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня может попытаться вернуться к отметке 2800 пунктов

Евгений Локтюхов , начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В начале недели настроения на мировых рынках заметно ухудшились, что вызвано обострением ситуации с распространением коронавируса и ростом опасений относительно торможения мировой экономики. Высокие темпы прироста новых случаев заражения Covid-19, с выходом на рекордные уровни по числу заболевших в первую очередь в США и Франции и постепенным возвращением в европейских странах карантинных ограничений, а также отсутствие прогресса в США по переговорам по новому пакету экономических стимулов привели в понедельник к заметному усилению коррекционных настроений. Вчерашний блок статистики также не порадовал – индекс делового климата в Германии от Ifo несколько снизился, указав на ухудшение настроений бизнеса в октябре, продажи новостроек в США также сократились, оказавшись хуже ожиданий (959 тыс. в сентябре против 994 тыс. в августе; ожидалось, по консенсусу Рейтерс, 1,025 млн). В результате фронтальной фиксации прибыли (все основные сегменты показали негативную динамику) ключевые европейские рынки упали на 1,2%-3,7%. Основные американские индексы потеряли 1,6%-2,3%, ведомые нефтегазовым и строительным секторами, хотя к закрытию торговой сессии в США нервозность несколько ослабла, позволив S&P500 частично отыграть внутридневные потери и удержаться у отметки 3400 пунктов.

Сегодня утром ситуация несколько стабилизировалась. После заметной просадки накануне фьючерсы на американские и европейские индексы умеренно повышаются, отскакивают цены на нефть и промышленные металлы. Азиатские рынки, за исключением Австралии и Новой Зеландии, показывают разнонаправленную динамику умеренной амплитуды. Мы характеризуем складывающуюся на мировых рынках обстановку как хрупкую.

Во вторник ждем преобладания умеренно-позитивных настроений на мировых рынках. Поддержку могут оказать ожидания по сезону отчетности в США (сегодня финрезультаты представят Merck&Co, Pfizer, 3M, Xerox и Microsoft) и публикация данных по заказам на товары длительного пользования в США за сентябрь. Но отмечаем риск наступления на этой неделе новых волн фиксации прибыли ввиду сложной эпидемиологической ситуации, высокой степени неопределенности относительно принятия стимулов в США и близости президентских выборов.

Вчера индекс МосБиржи потерял 1,1% и «выпал» из диапазона 2800-2850 пунктов, следуя за падением нефтяных котировок и доминированием негативных настроений на мировых рынках акций. Подавляющее количество «фишек» выглядело «хуже рынка», в секторальном разрезе в лидерах снижения оказались акции нефтегазового и транспортного сектора. Мы достаточно осторожно смотрим на ближайшие перспективы рынка.

Сегодня, на фоне признаков стабилизации ситуации на западных рынках, индекс МосБиржи перейдет к консолидации и может попытаться отыграть часть вчерашних потерь и вернуться к отметке 2800 пунктов. Однако, учитывая повышенную степень неопределенности и ощутимый спад глобального аппетита к риску, мы по-прежнему консервативно смотрим на ближайшие перспективы рынка, видя высокий риск возобновления в ближайшие дни снижения индекса МосБиржи в направлении зоны 2700-2750 пунктов.

Евгений Локтюхов

Отдел экономического и отраслевого анализа

Центр аналитики и экспертизы

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"