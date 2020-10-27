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«Фридом Финанс»: Акции М.видео выступают в роли защитных активов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»: 

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск снизился на 0,4% в рамках динамики американских фондовых рынках и несмотря на восстановление цен на нефть и сохранение в последние дни благоприятной в целом динамики котировок товарных рынков в целом. Динамика показателей денежной ликвидности и в США, и в РФ в целом представляется позитивной для рынка. Рынки снижаются под влиянием традиционных «медвежьих» сигналов в виде информации, свидетельствующей о рисках ужесточения социально-экономических ограничений в рамках «коронакризиса», усиления американо-китайских политических трений и очередной неудачи в переговорах по второму пакету стимулирования в США. Сказывается и отсутствие информации о продвижении переговоров в рамках Brexit, что повышает расчетные риски для торговли деривативами. Учитывая оценочно достаточный для сравнительно активного краткосрочного роста объем ликвидности на рынках, как в США, так и РФ, ключевой причиной слабости спроса, возможно, является приближение американских президентских выборов, поскольку кандидаты на пост президента США, в этом году отличаются крайне противоположными позициями по ключевым экономическим вопросам.

В роли «защитных» сегодня выступают акции ритейлеров. М.видео-Эльдорадо в 3 квартале увеличило выручку на 32% против 7,7% (г/г) по итогам первого полугодия и рассчитывает на сохранение высокого роста выручки и в октябре-декабре. Это обстоятельство делает возможным пересмотр средних рыночных прогнозов чистой прибыли компании и оценок справедливой стоимости с повышением приблизительно на 3-8%.

Несколько хуже рынка выглядят акции Русала и ГМК. Поводом является информация Рейтерс о том, что крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин считает, что компания должна ограничить выплаты дивидендов в «сложном» 2020 году минимальным размером. Как известно между крупнейшими акционерами «Норникеля», действует акционерное соглашение, предполагающее выплату дивидендов дважды год и не менее $1 миллиарда. Оценки дивидендов Норильского никеля на основе подобных расчетов уже публиковались ранее и не являются для рынка негативным сюрпризом.

На фоне ухудшения информационного фона, внешнего и внутреннего сегодня преобладают шансы снижения цен российских акций. Однако, потенциал негативной динамики выглядит ограниченным и техническими факторами, и фактором стабильности цен на товарном сегменте. Целевые диапазоны закрытия вторника для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2780-2805 пунктов, 75,60-76,70 рублей и 89,30-90,55 рублей за доллар США и евро соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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