«Фридом Финанс»: Угроза нового локдауна провоцирует бегство от риска

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 26 октября американские фондовые площадки завершили в минусе. Индекс S&P 500 упал на 1,86%, до 3401 пункта, Dow Jones просел на 2,29%, NASDAQ опустился на 1,64%. Инвесторы предпочитают фиксировать позиции перед пиком сезона отчетов из-за опасений по поводу ухудшения эпидемиологической ситуации в США и Европе. Защитный сектор коммунальных услуг выглядел лучше рынка, потеряв лишь 0,05%. Разброс результатов других секторов оказался небольшим: уход от рисковых активов был повсеместным.

Отчет корпорации SAP (-23,2%) разочаровал инвесторов. Топ-менеджмент понизил прогноз по выручке на четвертый квартал из-за возобновления карантинных ограничений в ряде регионов.

Zoom Video (ZM: +1,2%) внедрила сквозное шифрование видеозвонков.

Результаты Hasbro (HAS: -9,4%) оказались на уровне ожиданий, но хуже, чем у конкурента Mattel (MAT: -2,9%), акции которого ранее выросли после отчета.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В центре внимания участников торгов перспективы новых ограничительных мер в Европе, которые могут затормозить восстановление экономики в регионе и в мире. Власти Германии и Франции обсуждают введение «легкого» локдауна, который предполагает закрытие заведений общественного питания и некоторых непродовольственных магазинов в ряде городов, а также отмену публичных мероприятий. США сталкиваются с проблемой нехватки мест для нуждающихся в госпитализации больных. В 19 штатах стационары заполнены более чем на 70%. В то же время надежда на скорое появление вакцины от коронавируса удерживает инвесторов от масштабных распродаж.

На этой неделе запланирована публикация отчетности более 180 компаний из индекса S&P 500, в числе которых Apple, Amazon, Alphabet и другие. Эти релизы обеспечат рынок свежим драйвером. Сегодня в центре внимания квартальные результаты Microsoft, которые выйдут после закрытия сессии. Учитывая сохранение ряда факторов неопределенности, ограничивающих аппетит к риску, реакцию инвесторов на публикацию отчетов трудно предугадать. Топ-менеджмент некоторых корпораций может взять пример с немецкой SAP и проявить осторожность в прогнозах.

Азиатские фондовые индексы закрылись без единой динамики. Японский Nikkei снизился на 0,04%, гонконгский Hang Seng упал на 0,53%, а китайский CSI300 вырос на 0,17%. Европейские индексы ушли в красный сектор. EuroStoxx 50 теряет 1%.

Аппетит к риску слабый. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,80%. Фьючерс на нефть Brent опустился до $40,5. Золото дешевеет до $1900.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет консолидироваться в диапазоне 3365-3440 пунктов.

Сегодня стоит обратить внимание на статистику по базовым заказам на товары длительного пользования в сентябре. Консенсус предполагает рост на 0,4% после 0,6% в августе. Однако производство промышленного оборудования в сентябре сократилось на 1,2%, поэтому спрос на товары длительного пользования тоже мог уменьшиться, так как между этими двумя показателями есть жесткая корреляция. Учитывая это, мы ждем снижения объема заказов, а не роста на 0,4%.

Сегодня отчет за третий квартал опубликует Microsoft (MSFT). Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, выручка ведущего мирового разработчика ПО вырастет на 8,2%, до $35,76 млрд, а скорректированная EPS повысится на 11,6%, до $1,54. Лучший результат, по нашим расчетам, должен показать сегмент Intelligent Cloud. Его рост будет двузначным благодаря сегменту облачных вычислений Azure, доходы от которого увеличатся на 40-45%. Мы не ожидаем существенных сюрпризов от отчетности. В фокусе инвесторов будет прогноз финансовых показателей на следующий квартал и 2021 год.

Также сегодня будут опубликованы результаты Pfizer (PFE). Ожидается, что выручка фармгиганта сократится на 3%, до $12,31 млрд, а EPS снизится с $0,75 до $0,71. Мы рассчитываем на продолжение роста выручки в сегменте биофармацевтики благодаря расширению доли рынка у новых препаратов и стремлению компании к консолидации бизнеса в этом сегменте. Прошлогодняя дивестиция сегмента потребительских товаров для здоровья и конкурентное давление на продукты Upjohn, скорее всего, приведут к продолжению снижения выручки по сравнению с прошлогодним уровнем. Вполне возможно, что компания поделится результатами испытания антиковидной вакцины.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 34 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 демонстрирует первые признаки перехвата краткосрочной инициативы «медведями», но для подтверждения этой тенденции необходима более глубокая просадка. Вчерашняя сессия завершилась ниже 50-дневной скользящей средней, но значительно выше минимума дня, то есть покупатели пока не готовы сдаваться. Поддержка была найдена на нижней границе равноудаленного канала, образующего фигуру «флаг». По своему характеру это коррекционная, а не разворотная фигура. Тем не менее нисходящий пробой «флага» приведет к распродаже, поэтому рекомендуем оставаться вдвойне осторожными в текущей ситуации.