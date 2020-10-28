«Фридом Финанс»: Российский рынок снижается на позитивном внешнем фоне

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Америка торгуется в плюсе до 0,5%, Европа демонстрирует снижение в основных индексах до 1%, индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets прирастает на 0,5%. Ранее утром торги в Азии закрыли сессию на нейтральной волне.

Нефть тоже дает положительный сигнал, отскакивая вверх почти на 1% после снижения на минувшей сессии ниже отметки $40,8. Сегодня под вечер торги идут вблизи уровня $41, что является самым низким значением для сырьевых котировок с начала этого месяца. Рост волатильности в нефтяных ценах вызван по большей части статистикой роста заболеваемости COVID-19. Но устойчивость цен выше уровня $40 дает сигнал, что в течение следующих сессий наиболее вероятный сценарий – откат вверх к уровню $42 и выше.

Индексы РТС (-2%) и Мосбиржи (-0,9%), несмотря на внешний позитив, сегодня отстают от других площадок. Падение наблюдается равномерно по всем фишкам на фоне ослабления рубля (-0,9%), что может указывать на выход нерезидентов из бумаг. Триггером снижения, вероятнее всего, стала новость о введении масочного режима Роспотребнадзором. Таким образом, российский рынок попал в число европейских площадок, которые сегодня отыгрывают вторую волну коронакризиса.

Мы пока не ожидаем, что даунтренд в российских акциях усилится. РТС сегодня, несмотря на резкое снижение, удержался выше минимумов последних недель. К концу дня торги идут около отметки 1130 пунктов. В базовом сценарии ожидаем в среду подъем выше 1140 пунктов. К концу недели рынок все еще способен вернуться в диапазон 1150-1160 пунктов, где он удерживался в минувшие пятницу и понедельник.

Индекс Мосбиржи слабеет вопреки росту доллара и валютной переоценке российских акций. Сегодня рублевый индикатор рынка упал на новый 3-месячный минимум ниже отметки 2760 пунктов. Затем последовал слабый отскок вверх. Развитие нисходящей динамики возможно, но в базовом сценарии мы ожидаем возвращение индекса Мосбиржи на следующей сессии к уровню 2770 пунктов, до конца недели – 2790.

Наибольший рост среди отдельных бумаг к вечеру демонстрируют расписки TCS group (+2,3%). Остальные компании набирают не более 1,5% за текущую сессию. TCS вышли на очередной локальный максимум, успешно преодолев планку 1920 рублей на одну ГДР. Дальнейший подъем, на наш взгляд, сомнителен. В расписках назрела краткосрочная коррекция, которая может уронить бумаги TCS до 1800 за штуку еще до конца этой недели или в начале следующей.

Рубль прервал серию роста против основных валют. Но сегодняшняя динамика выходит за рамки рядовой краткосрочной коррекции. Пара USD/RUB, доходившая накануне до 76, сегодня резко поднялась до 77,15. Ожидаем закрытия возле текущих значений – вблизи 77 за доллар. В течение среды не исключен возврат ближе к 76,5. Поводов для закрепления пары в диапазоне 77-77,5 пока не наблюдается. Евро сегодня поднялся выше 91,2 впервые с прошлой пятницы. На следующую сессию закладывают отход в диапазон 90,6-91,1.