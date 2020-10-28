ИАЦ «Альпари»: Рынок снова продает

На рынке снова продажи. Внешний фон сохраняется умеренно негативным, говоря проще, это значит, что все плохие новости уже учтены в котировках, новых данных не появилось, как не появилось и позитивных драйверов. Индекс МосБиржи к вечеру снизился до 2763 пунктов, ближайшая поддержка находится около 2762 пунктов, и при ее пробое откроется дорога к 2735 пунктам. Индекс РТС спустился к 1129 пунктам и может торговаться в рамках 1120-1145 пунктов в ближайшее время.

Нефть очень волатильна: накануне цены резко падали из-за расширения поставок Ливией и роста численности буровых в США, сегодня восстанавливаются по мере того, как в Мексиканском заливе формируется новый ураган. Видно, что рынок «тонкий» и нервный и готов эмоционально отыграть все, что попадётся под руку.

Сегодня в лидеры спроса выбились акции «Полюс Золота», что очень необычно для бумаги в последнее время. При волатильной цене на драгметалл у компании есть сильный фундаментальный фактор поддержки: это работа по развитию Сухого Лога. Здесь есть потенциал расширения запасов драгметаллов, и в перспективе это сработает в пользу компании. Сейчас бумага приостановилась в снижении около 16430 руб., важно не провалиться под 16 000 руб., тогда восстанавливаться в цене будет проще.

В «красной» зоне широкий спектр ценных бумаг, от «Лукойла» до «ММК» и «Россетей».

Завтра, как обычно по средам, Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ, инвесторам будет предложено два выпуска бондов. Предыдущий аукцион прошел фантастически успешно, но за неделю внешний фон ухудшился, а интерес к риску сократился в размерах. Может быть, это и не помешает Минфину продолжать привлекать финансы, но посмотрим по факту.

Доллар США ближе к вечеру вырос до 77,09 руб., новой целью роста является область 77,10-77,25 руб. Пока же гринбек остается балансировать в узком коридоре 76,50-77,50 руб., в котором нет ничего нового. Кстати, рынок очень быстро смирился и адаптировался к расширенным продажам валюты со стороны ЦБ, что еще раз доказывает пластичность валютного сектора. Евро торгуется по 91,15 руб. и имеет множество шансов в ближайшее время закрепиться выше 91,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»