ПСБ: Сегодня российский фондовый рынок вновь не устоял под негативным рыночным сантиментом

Слабость европейского рынка на фоне распространения коронавируса и новых ограничений со стороны властей в отдельных регионах не позволили индексу МосБиржи предпринять попытку к восстановлению вчерашних потерь. Слабость демонстрируют нефтяные котировки. Нефть Brent пока не смогла отыграть часть потери и торгуется вблизи 40 долл./барр. Рынки не получили поддержку со стороны США. Хотя статистика по заказам на товары длительного пользования показала рост на 1,9% м/м данные по индексу уверенности потребителей за сентябрь снизились с 101,8 пунктов до 100,9 пунктов против консенсуса в 102,8 пунктов. Инвесторы также уже не верят в принятие Конгрессом США поката стимулов до выборов президента 3 ноября и пытаются отыскать новые факторы роста. Некоторую помощь им все-таки стоит ждать от отчетности ведущих американских технологических компаний. Сегодня отчитается Microsoft, в четверг Amazon, Facebook и Twitter. После вчерашней просадки Nasdaq Composite в плюсе (+0,6%), умеренное снижение в пределах 0,3-0,4% показывает S&P 500 и Dow Jones.

Что же касается российского рынка, то индекс Мосбиржи (-0,8%) скатывается в район 2750 пунктов. В аутсайдерах оказались бумаги нефтегазового сектора: Лукойл (-2,6%), Татнефть (-2,6%), Газпром (-1,9%) и отдельные представители сектора металлургии. Русал несмотря на неплохие операционные результаты теряет 2,3%, а ММК снижается на 2,2%. Продолжают после активного роста корректироваться бумаги ЛСР (-2,1%) и АФК Система (-1,9%). В плюс по итогам торгов вышел Полюс (+2,0%) и Полиметалл (+1,8%). Благодаря росту технологический компаний в Штатах спросом пользовались акции Яндекс (+1,7%). Уверенно продолжает выглядеть НЛМК (+0,7%) и Алроса (0,9%). К концу недели стимул к росту благодаря финансовым отчетам могут получить отдельные бумаги. Так, завтра в центре внимания результаты за 3й кв. Яндекса и Новатэк, а в четверг Магнит и Сбербанк.

По нашему мнению, в условиях повышенной неопределенности и ситуации на глобальных рынках индекс МосБиржи может продолжить погружение в диапазон 2700-2750 пунктов к минимумам июля текущего года.