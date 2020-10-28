«Фридом Финанс»: В фокусе результаты Yandex и НОВАТЭКа

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала отрицательная динамика. Индекс Мосбиржи опустился на минимум с середины июля. Лидерами роста вновь стали бумаги TCS (+4,37%). В аутсайдеры попали акции ЛУКОЙЛа (-2,56%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 76,00-77.

Yandex N.V. (+1,78%) отчитается за третий квартал по МСФО. Консенсус-прогноз предполагает выручку в размере 58 млрд руб., EBITDA на уровне 13 млрд руб., а прибыль в размере 6,5 млрд руб. Главными драйверами роста показателей должны были выступить сегменты транспорта, фудтех-услуг и облачных В2В-сервисов. Ожидаем, что акции останутся в восходящем тренде, хотя не исключаем результатов по EBITDA и выручке ниже, чем закладывается в прогнозе.

НОВАТЭК (-0,37%) представит результаты МСФО за июль-сентябрь. Согласно консенсусу, выручка компании будет на уровне 171,5 млрд руб., EBITDA достигнет 91 млрд руб., а прибыль составит 29 млрд руб. На финансовые показатели могло оказать положительное влияние восстановление цен на СПГ в Европе, однако полностью влияние этого фактора раскроется только в четвертом квартале.

Ожидаем смешанную динамику. Ситуация на внешних площадках стабилизируется. На локальном рынке в фокусе аукцион ОФЗ. В США опубликуют данные по запасам нефти. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2750-2800 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 76,00-77,00 пунктов.