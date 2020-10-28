ПСБ: В середине недели на мировых фондовых рынках сохраняются негативные настроения

Слабость европейских площадок на фоне распространения Covid-19 и новых ограничений со стороны властей в отдельных регионах не позволяют рассчитывать на скорое восстановление аппетита к риску. По данным СМИ Франция близка к введению общенационального карантина. Сложная ситуация в Испании и Германии. Поводом для беспокойства может стать и сага с Brexit. Переговоры по выходу из ЕС продолжатся сегодня, представители двух сторон рассчитывают прийти к соглашению к концу ноября, но консенсуса по ряду вопросов по-прежнему нет.

Рынки вчера не получили поддержку и со стороны США. Хотя статистика по заказам на товары длительного пользования показала рост на 1,9% м/м, а индекс уверенности потребителей за сентябрь снизился с 101,8 пунктов до 100,9 пунктов против консенсуса в 102,8 пунктов. Инвесторы также уже не верят в принятие Конгрессом США пакета стимулов до выборов президента 3 ноября и пытаются отыскать новые факторы роста. Некоторую помощь им все-таки стоит ждать от отчетности ведущих американских технологических компаний. Microsoft после закрытия торгов опубликовал сильные финансовые результаты, но акции компании перешли к снижению на фоне анонсированных более слабых прогнозов по отдельным бизнесам, чем ожидалось. В четверг свои результаты представят Amazon, Facebook и Twitter. В итоге только Nasdaq Composite завершил вчерашние торги в плюсе (+0,6%), снижение в пределах 0,3% и 0,8% соответственно показали S&P 500 и Dow Jones. Приближение выборов и высокая вероятность избрания Дж. Байдена заставляет участников рынков осторожно подходить к инвестициям в рисковые активы.

Сегодня ждем сохранения умеренно-негативных настроений. В отсутствие важной макроэкономической статистики в центре внимания распространение коронавируса.

По нашему мнению, в условиях повышенной неопределенности и ситуации на глобальных рынках индекс МосБиржи сегодня может продолжить погружение в диапазон 2700-2750 пунктов. К концу недели стимул к росту благодаря финансовым отчетам могут получить отдельные бумаги. Так, сегодня в центре внимания результаты за 3й кв. Яндекса и Новатэк, а в четверг отчитываются Магнит и Сбербанк

Роман Антонов

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк