Комментарии

ПСБ: Рублевые облигаций сегодня могут продолжить снижение

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик

Во вторник доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,02% годовых (+3 б.п.). Давление на рынок оказывает рост опасений инвесторов негативного влияния коронавируса на экономику и снижение нефтяных цен.

Сегодня Минфин РФ проведет размещение 9-летнего флоатера ОФЗ-ПК 29019, а также выпуска с постоянным купоном ОФЗ -ПД 26235 с погашением в марте 2031 г. Минфин уже размести в октябре ОФЗ на 1,07 трлн руб. Учитывая хорошее выполнение квартального плана и ухудшение рыночной конъюнктуры сегодня Минфин может уменьшить объем продаж ОФЗ по сравнению с предыдущими аукционами октября, сделав выбор в пользу заявок с меньшей премией к вторичному рынку.

Сегодня доходность 10-летних ОФЗ может уйти вверх еще на 2-5 б.п., оставаясь в рамках диапазона 5,95 - 6,15% годовых.

ОКЕЙ («ruА-» от Эксперт РА) вчера по итогам сбора заявок инвесторов на новый выпуск облигаций 001Р-04 установил ставку купона 7,5% годовых на 3 года. Доходность нового выпуска составляет 7,71%, что лежит на кривой доходности обращающихся бондов ОКЕЙ и не предполагает торговых идей.

Дмитрий Монастыршин

Главный аналитик

ПАО «Промсвязьбанк»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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