«Фридом Финанс»: В роли «защитных» активов выступают бумаги Фосагро

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск снизился на 1% в рамках динамики котировок американских фондовых рынков и цен большинства наиболее ликвидных товарных фьючерсов. Динамика показателей свободных денежных ресурсов и в США, и в РФ по-прежнему представляется позитивной для инвестиций. Сделка ОПЕК по-прежнему представляется сильным среднесрочным фундаментальным драйвером поддержки цен на товарном сегменте на основе средне- и долгосрочной статистики влияния баланса спроса – предложения на поведение инвесторов. Однако, в преддверии выборов в США, на рынке сформирован аналог «ловушки ликвидности», когда эффективность мер стимулирования рынок, по-видимому, значительно снижена под влиянием нерыночных, по сути, факторов. Кандидаты на пост Президента США, в этом году отличаются крайне противоположными позициями по ключевым экономическим вопросам, и итоги выборов – в том числе, выборов в Сенат, очень важны для оценок активности восстановления глобального спроса в среднесрочном периоде.

В роли «защитных» сегодня выступают бумаги Фосагро. Возможный повод – информация о выступлении представителей компании на проходящем сейчас ежегодном Деловом форуме стран-участниц БРИКС. В рамках этого выступления, посвященному теме продовольственной безопасности, были отмечены среднерыночные прогнозы прироста населения стран БРИК в 7%-10%(г/г), а также то, что в странах БРИКС проживает 42% мирового населения, при этом в них расположено лишь 27% обрабатываемых земель.

Лучше рынка торгуются и акции Яндекса, которые получили поддержку спроса в преддверии выхода отчетности по МСФО за 3 квартал. Средние рыночные прогнозы роста чистой прибыли компании в июле-сентября до 6,5 млрд руб. представляются завышенными с учетом статистики сезонности, и темпов восстановления экономики РФ. При этом, даже сравнительно высокие данные прибыли Яндекса в третьем квартале, как представляется, для формирования устойчивой поддержки ценам его бумаг должны сопровождаться информацией о средне – и долгосрочных планах развития компании.

Отказ Тинькофф от сделки с Яндексом отражает существующие на рынке сложности в поиске недорогого, но потенциально высокоэффективного варианта инвестиций для компаний, ориентированных на активное развитие в потребительском секторе. Это, в свою очередь, как представляется, постепенно повышает риски для рыночных долгосрочных оценок бумаг Яндекса и АФК «Система».

Хуже рынка выглядят акции Роснефти. Учитывая события вокруг добывающих корпораций последних месяцев, давление на котировки компании сегодня, возможно, оказала информация Ростехнадзора, который нашел нарушения на нефтебазах НК «Роснефть» в Мурманской области.

На фоне ухудшения внешнего информационного фона сегодня преобладают шансы снижения цен российских акций. Однако, технический потенциал негативной динамики рынка выглядит ограниченным факторами, определенными статистикой краткосрочной волатильности. Целевые диапазоны закрытия среды для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2730-2780 пунктов, 76,65-77,60 рублей и 90,60-91,60 рублей за доллар США и евро соответственно.