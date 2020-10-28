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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 октября: 4 667,6899 руб/1 г золота и 59,6800/1 г серебра

ЦБ РФ с 28 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 667,6899 руб.
  • 1 грамм серебра - 59,6800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 145,9199 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 813,4102 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,9501 р. (0,13%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1700 р. (1,92%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 43,9301 р. (2,01%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,7699 р. (0,10%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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