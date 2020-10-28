Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 октября: 4 667,6899 руб/1 г золота и 59,6800/1 г серебра ЦБ РФ с 28 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 667,6899 руб.

1 грамм серебра - 59,6800 руб.

1 грамм платины - 2 145,9199 руб.

1 грамм палладия - 5 813,4102 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,9501 р. (0,13%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1700 р. (1,92%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 43,9301 р. (2,01%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,7699 р. (0,10%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



