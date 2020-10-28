«Фридом Финанс»: Бегство из рисковых активов может ускориться

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 27 октября на фондовых площадках США завершились разнонаправленно. Индекс S&P 500 снизился на 0,30%, до 3391 пункта, Dow Jones опустился на 0,80%, а NASDAQ прибавил 0,64%. Ухудшение эпидемиологической ситуации продолжило оказывать давление на покупателей. Тем не менее сектора ИТ, коммуникаций и циклических потребительских товаров зафиксировали рост по итогам дня на 0,5-0,6% благодаря позитивным ожиданиям по отчетам Facebook, Amazon, Apple, Alphabet и других интернет-компаний.

· Результаты Harley-Davidson (HOG: +22,1%) существенно превысили прогноз, спрос на мотоциклы оказался неожиданно сильным.

· СEO Salesforce (CRM: +3,4%) заверил инвесторов, что краткосрочные перспективы компании лучше перспектив ее конкурента SAP.

· Представитель промышленного сектора 3М (МММ: -3,1%) отчитался лучше ожиданий, но менеджмент прогнозирует слабость в некоторых сегментах.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют негативную динамику. В фокусе внимания инвестсообщества остаются риски, связанные с возобновлением противоэпидемиологических ограничений. Ожидается, что сегодня президент Франции Макрон может объявить о вводе частичных карантинных мер на срок до одного месяца, что почти наверняка притормозит восстановление экономики в регионе.

Инвесторы оценивают вероятность введения повторных ограничений в Штатах. Американские индексы пока лишь в малой степени закладывают вероятность нового карантина, так как власти продолжают настаивать на отсутствии у государства таких планов. Тем не менее их риторика может измениться, если число госпитализированных достигнет критического уровня. Ежедневная заболеваемость COVID-19 достигла максимумов в прошлую пятницу, но число госпитализированных остается примерно на 28% ниже, чем в июле. Пока США ограничиваются точечными мерами профилактики распространения вируса.

Сроки принятия пакета фискальных стимулов окончательно сдвинуты на период после выборов, соответственно объем программы помощи будет зависеть от результатов голосования.

· Азиатские фондовые индексы закрылись без единой динамики. Японский Nikkei снизился на 0,29%, гонконгский Hang Seng – на 0,32%, китайский CSI300 вырос на 0,81%. Европейские площадки остаются под давлением. EuroStoxx 50 падает на 1,5%.

· Аппетит к риску слабый. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,75%. Фьючерс на нефть Brent падает ниже $40. Золото дешевеет до $1900.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет склонен к снижению и может протестировать уровень 3330 пунктов.

Значимой макростатистики сегодня не запланировано.

Отчет за третий квартал опубликует MasterCard (MA). Консенсус предполагает снижение ее выручки и скорректированной EPS на 11,5%, до $3,95 млрд, и на 23% — с $2,15 до $1,65 соответственно. Мы ожидаем незначительного восстановления объема трансграничных переводов, который резко упал в апреле-июне на пике первой волны пандемии. Интерес представляют комментарии менеджмента о влиянии новых ограничений в Европе на результаты компании в следующем квартале.

Квартальные результаты сегодня же представит основной конкурент MasterCard — Visa (V). Консенсус закладывает падение выручки компании на 18,5%, до $5 млрд, при сокращении скорректированной EPS на 26% — с $1,47 до $1,09. Запуск новой платформы для приема онлайн-платежей под названием Visa Tap to Phone подогревает интерес инвесторов к отчетности компании. Данная функция позволит малому и среднему бизнесу принимать платежи, не прибегая к использованию платежных терминалов. Реакция инвесторов на результаты Visa будет зависеть главным образом от восстановления объема трансграничных переводов.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 43 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 продолжает подавать признаки перехвата краткосрочной инициативы «медведями», но для подтверждения тенденции необходима более глубокая просадка. Повторное закрытие сессии ниже 50-дневной скользящей средней вместе с уходом индикатора RSI ниже нейтрального уровня создают риск повторного теста нисходящей границы коррекционной фигуры «флаг» в области 3360-3365 пунктов. Нисходящий пробой «флага» приведет к распродаже, поэтому рекомендуем оставаться вдвойне осторожными в текущей ситуации. Следующей поддержкой для индекса широкого рынка выступит уровень 3330 пунктов.