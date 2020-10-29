ИАЦ «Альпари»: Рынок боится своей тени и продает

Российский рынок акций в среду заметно пострадал из-за активности продавцов. Совпало сразу несколько факторов: и провал цены на нефть, и массовый уход от рисков на фоне увеличения численности новых заболеваний коронавирусом, и предстоящие выборы в США. Дальше просто сработал эффект снежного кома.

Индекс МосБиржи к вечеру свалился к 2693 пунктам и способен двинуться ниже, к 2680 пунктам. Учитывая весь негатив извне, продавцы пока останутся в сильной позиции. Индекс РТС падает камнем вниз, к 1078 пунктам, легко пробив своим весом 1100 пунктов. Что с новыми целями продаж? Это может быть область 1065-1075 пунктов, и, если валютная качка останется такой же выраженной, даже 1060 пунктов. Однако с возвращением на рынок адекватности индексы тоже выровняются, так как глубина продаж не сопоставима с имеющимися фактами.

В корпоративном секторе герой дня — расписки TCS, где идет отскок после октябрьской волны распродаж. Многие из участников торгов считают, что текущий спрос на бумаги банка носит спекулятивный характер, однако вполне можно допустить, что банк действительно интересен покупателям и у него весьма стабильные перспективы. Акции TCS успели подняться к 2025 руб., откуда ранее и начались продажи. Закрепление над 2075 руб. позволит рассчитывать на новый виток покупок.

Больше здесь особенно и нечего отметить. Остальной рынок в минусе. Акции компаний нефтегазового сектора возглавляют список аутсайдеров из-за снижения цены на энергоносители. В минусе остаются акции «АЛРОСА», «ОГК-2» и другие.

Доллар США к вечеру торгуется около 78,71 руб., укрепившись за сессию более чем значительно. На самом деле американская валюта остается в проторгованном среднесрочном коридоре 76,50-79,00 руб., рубль фундаментально слаб и таким же слабым и останется. Евро стоит 92,37 руб., может подняться к 92,40, но способен быстро откатиться обратно к 92,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»