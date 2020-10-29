Россельхозбанк выступил со-организатором выпуска облигаций О’КЕЙ объемом 5 млрд руб
27 октября 2020 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ООО «О’КЕЙ» (далее - О’КЕЙ) серии 001P-04 объемом 5 млрд руб. со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года. Целью выпуска стало рефинансирование облигаций О’КЕЙ серии 001Р-01.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,60-7,80% годовых, что соответствует доходности к оферте 7,82-8,03% годовых. В ходе сбора заявок благодаря высокому интересу инвесторов эмитент смог снизить ставку купона до 7,50% годовых, что соответствует доходности к оферте 7,71% годовых. Финальная ставка купона 7,50% является самой низкой в истории заимствований О’КЕЙ на рынке облигаций.
АО «Россельхозбанк» выступает со-организатором размещения.
Предварительная дата технического размещения на Московской Бирже – 6 ноября 2020 года.
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