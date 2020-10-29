ИАЦ «Альпари»: Рубль испугался ввода новых карантинов в Европе

В среду, 28 октября, торги по рублевым парам завершились ростом. Рубль подешевел к доллару США на 2,48%, до 79,23 руб., к евро — на 1,86%, до 93,02 руб., к фунту — на 1,76%, до 102,67 руб. Поводом для ослабления рубля стал внешний фон. Его активно продавали в связи с усилившимся бегством инвесторов из рисковых активов и обвала цен на нефть.

Бегство из рисковых активов вызвали разговоры о том, что Франция и Германия объявят о новых мерах, поскольку очень быстро растут новые случаи заболевания COVID-19 и смертность. Потом появились слухи, что Британия тоже ожидает введения двухнедельного карантина. Европейские и американские фондовые индексы окрасились в «красный» цвет. Пара евро/доллар снижалась до 1,1718 (-68 п.), пара фунт/доллар — до 1,2917 (-147 п.). Баррель Brent подешевел на 4,56%, до $38,72.

Эммануэль Макрон объявил о введении общенационального карантина во всей Франции с 30 октября по 1 декабря. Меркель анонсировала новый карантин в Германии, который вводится со 2 ноября. После введения карантинов участники рынка уже не реагировали на новости. Все рынки находятся сейчас в коррекционной фазе.

В четверг, 28 октября, на торгах в Азии основные валюты торгуются в плюсе. Йена дешевеет. Можно сказать, что шок прошел от введения ограничительных мер в Европе. Сегодня внимание инвесторов будет приковано к заседанию ЕЦБ и пресс-конференции главы регулятора Кристин Лагард. Что касается рубля, то на рынке за один доллар дают 79,00 руб., за один евро — 92,93 руб. Нефть торгуется в небольшом плюсе. В связи с этим торги на Мосбирже могут открыться небольшим снижением по иностранным валютам. По паре доллар/рубль ожидается коррекция до 78,45 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»