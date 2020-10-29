ПСБ: Сегодня с утра рубль предпримет попытки реализовать технический отскок после сильного ослабления накануне

Сегодня с утра рубль предпримет попытки реализовать технический отскок после сильного ослабления накануне - пара USDRUB временно отойдет ниже уровня 79,0 руб., однако волатильность на рынках будет сохраняться. – Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынка ПСБ.

Рубль вчера потеря 2,5%, ослабнув относительно доллара до экстремумов сентября (79,23 руб./долл.) на глобальном падении рынков, связанном с распространением эпидемии и неопределённостью итогов выборов в США.

Сегодня с утра рубль предпримет попытки реализовать технический отскок после сильного ослабления накануне - пара USDRUB временно отойдет ниже уровня 79,0 руб.

Ждем сохранения повышенной волатильности на рынках. В частности, ситуация с распространением вируса в Европе остается сложной и ведет к ужесточению карантинных мер, а властям США так и не удалось до выборов согласовать новый пакет помощи экономике страны.

Диапазон 79,0-79,5 руб./долл. выглядят сильным уровнем сопротивления – ждем новых попыток закрепления рубля выше 79,0 руб. по паре USDRUB.