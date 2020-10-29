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ПСБ: Инвесторы покупают флоатеры и продают классические ОФЗ, опасаясь дальнейшего ухудшения конъюнктуры

В среду снижение цен рублевых облигаций усилилось. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,10% годовых (+7 б.п.). Новости о введении месячного карантина из-за коронавируса в европейских странах резко ухудшили настроения инвесторов. Под давлением оказали гособлигации всех развивающихся стран. 10-летние евробонды Индонезии, Мексики, Бразилии, ЮАР, Колумбии выросли в доходности на 2-10 б.п.

Минфин РФ вчера обновил рекорд по размещению ОФЗ, продав 9-летний флоатер ФЗ-ПК 29019 на 430,2 млрд руб. Цена отсечения составила 95,80% от номинала. Большой спрос на флоатер связан с премий к Ruonia около 60 б.п. и возможностью привлечения более дешевого фондирования российскими банками от ЦБР и Минфина. Объем продаж классического выпуска ОФЗ-РД 26235 с погашением в 2031 г. составил скромные 6,4 млрд руб., доходность по цене отсечения - 6,24% годовых. С начала четвертого квартала Минфин уже разместил ОФЗ на 1,5 трлн руб. из плана в 2,0 трлн руб.

Сегодня ожидаем сохранения доходности ОФЗ вблизи достигнутых уровней. Если ослабление рубля продолжится, то доходность 10-летних ОФЗ может уйти до 6,15% годовых.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ


/ Сибирское Информационное Агентство /
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